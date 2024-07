Zaštitite se od vrućina: Ravnateljstvo civilne zaštite podijelilo korisne preporuke

Vrijeme će i danas biti pretežno sunčano, s najvišim temperaturama od 27 do 31, a na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji između 32 i 37 °C. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je zbog toplinskog vala i nekoliko upozorenja. Najviša crvena razina upozorenja izdana je za splitsku i dubrovačku regiju.

"Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", istaknuo je DHMZ. Osim toga, za riječku je regiju zbog iznimno visoke temperature izdano narančasto upozorenje, a za kninsku žuto. Sutra, u utorak, narančasto upozorenje zbog toplinskog vala na snazi je za riječku, splitsku te dubrovačku regiju. Najniža temperatura sutra bit će od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 26 °C. Najviša dnevna bit će oko 30, na Jadranu od 31 do 35 °C.

Ravnateljstvo civilne zaštite podijelilo je preporuke za zaštitu zdravlja od vrućina te istaknulo kako se za vrijeme trajanja velikih vrućina treba pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova. Visoke temperature, napominje Ravnateljstvo, mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar te mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti.

VEZANI ČLANCI:

Savjetuje se sljedeće:

rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine , jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije

, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera

izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati , poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima

, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta

nositi laganu svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca

od direktnog sunca rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak

danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu

isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu

izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima

ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu

u parkiranom vozilu redovito koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci - za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja

ako imate zdravstvene probleme potražiti savjet liječnika.

Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite

Ravnateljstvo civilne zaštite poručuje i kako Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine, koji je izradila radna skupina Ministarstva zdravstva, uključuje korisne savjete i preporuke kojima se štetni učinci vrućina na zdravlje mogu spriječiti ili barem ublažiti. Osim toga, Protokol definira postupke potrebne za pripravnost i djelovanje na nacionalnoj i lokalnoj razini u slučaju opasnosti od toplinskog vala.