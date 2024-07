Visoke temperature diljem zemlje. Nema olakšanja za Dalmaciju, gdje je noćas u ponoć bilo 35 stupnjeva

Državni hidrometeorološki zavod najavio je visoke temperature za ponedjeljak. "Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a poslijepodne i umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 31, na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji između 32 i 37 °C", navode. Meteoalarm je proglašen za dio Hrvatske. Žuti meteoalarm, odnosno da je vrijeme potencijalno opasno proglašeno je za Kninsku regiju, Zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Sjevernu, Srednju i Južnu Dalmaciju, što zbog visokih temperatura, a što zbog jake bure. Narančasti meteoalarm, što znači da je vrijeme opasno, proglašeno je za Riječku regiju i Velebitski kanal. Vrijeme će biti izuzetno opasno na području Splitske i Dubrovačke regije, zbog čega je tamo proglašen crveni meteoalarm.

"Toplinski val. Maksimalna temperatura > 34 °C; Minimalna temperatura > 26 °C. Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", navode.

Crveni meteoalarm u Splitskoj i Dubrovačkoj regiji dolazi nakon posebno vruće noći koju su podnijeli stanovnici Dalmacije. Naime, u nedjelju navečer bura je zapuhala na sjevernom Jadranu, a njezin dolazak bure bio je praćen rastom temperature zraka, što znači da je imala fenski učinak. U Baškoj Vodi je u ponoć zabilježeno čak 35 Celzijevih stupnjeva, piše Dalmacija Danas. Fenski učinak bure jasno se vidi na primjeru Žrnovnice gdje bura stiže s Mosora. Temperatura se padom mraka bila snizila na 25°C, a vlaga je bila 75 posto. Dolaskom bure temperatura je porasla na 32°C, a vlaga pala na 41 posto, navode.

DHMZ za utorak najavljuje sunčano, danju vrlo toplo i vruće. "Vjetar na kopnu većinom slab, tek mjestimice umjeren sjeveni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura s olujnim udarima postupno slabjeti te će poslijepodne nakratko okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 26 °C. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na Jadranu od 31 do 35 °C", stoji u prognozi.

