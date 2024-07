Ne utječu samo na vas: Ovih 7 nevjerojatnih stvari događa se vašoj kući tijekom ekstremnih vrućina

Ljeto nam je u punom jeku, a temperature često ‘divljaju’, i niste jedini koji tražite olakšanje od vrućine. Vaš dom također može biti pogođen ekstremnim temperaturama, što može dovesti do problema poput širenja podnih pločica i deformacije krovne šindre. David Lewis, vlasnik i osnivač tvrtke Mission AC, Plumbing and Electrical, dijeli svoja iskustva o utjecaju vrućina na domove, piše HouseBeautiful.

‘Tokom toplinskih valova, često se susrećemo s problemima u vodovodnim sustavima’, kaže Lewis, ‘Visoke temperature mogu uzrokovati širenje cijevi, što dovodi do curenja ili pucanja, posebno kod starijih instalacija. Što se tiče električnih sustava, povećana potrošnja energije tijekom vrućina može preopteretiti sustav, što može izazvati probleme sa strujnim krugovima ili čak električne požare’.

VEZANI ČLANCI:

Lewis preporučuje redovito održavanje HVAC (grijanje, ventilacija i klimatizacija) sustava, uključujući redovitu zamjenu filtera za zrak i osiguranje adekvatne izolacije doma. To su zadaci koje biste trebali obavljati svaka tri mjeseca. Izolacija cijevi, posebno u osjetljivim područjima poput tavana, može pomoći u smanjenju problema povezanih s temperaturom. Ako stalno koristite uređaje velike snage, poput klima uređaja i perilica, možda bi se isplatilo nadograditi na električnu ploču većeg kapaciteta.

Također je važno prepoznati znakove problema tijekom vrućih dana, ističe Lewis. ‘Ako vaš klima uređaj ne hladi učinkovito, ispušta čudne zvukove ili se često uključuje i isključuje, možda ima poteškoća s vrućinom’, objašnjava. Za vodovodne sustave, obratite pažnju na neobjašnjiva povećanja računa za vodu, vlažna mjesta na zidovima ili stropovima i smanjeni pritisak vode. Električni problemi uključuju treperenje svjetla, iskakanje prekidača i tople utičnice ili prekidače.

Ako dođe do problema, troškovi popravaka mogu varirati. Punjenje rashladnog sredstva za klima uređaj može koštati nekoliko stotina eura, dok potpuna zamjena sustava može doseći 10.000 eura ili više. Popravci vodovodnih instalacija za jedno curenje mogu koštati nekoliko stotina eura, dok popravci cijele kuće mogu doseći i do 10.000 eura. Zamjena prekidača može koštati preko 300 eura, dok nadogradnja cijele električne ploče može koštati do 4.000 eura.

VEZANI ČLANCI:

Evo još nekoliko problema koji mogu nastati tijekom dugotrajnih toplinskih valova:

Nestanci struje i valovi: Nestanci struje i naponski valovi tijekom toplinskih valova mogu ozbiljno oštetiti kućne sustave. ‘Preporučujem instalaciju zaštite od prenapona za cijelu kuću i razmislite o generatoru u pripravnosti’, savjetuje Lewis. Deformacija krovne šindre: Ekstremna vrućina može uzrokovati savijanje ili pucanje krovne šindre. Dobro prozračen tavan može smanjiti akumulaciju topline. Zamjena krova može koštati više od 9.000 eura. skrivljeni oluci: Vinilni i aluminijski oluci mogu se saviti ili popustiti tijekom vrućina. Redovito čišćenje oluka može spriječiti ove probleme. Popravci obično koštaju između 300 i 1.500 eura. Pogoršanje brtvljenja: Visoke temperature mogu uzrokovati sušenje i pucanje brtve oko vrata i prozora. Redovito provjeravajte i nanosite novu brtvu. Nabiranje drvenih prozora i vrata: Drveni prozori i vrata mogu nabubriti na visokoj vlažnosti i toplini, što otežava njihovo otvaranje ili zatvaranje. Razmislite o materijalima otpornijim na vremenske uvjete poput vinila ili stakloplastike. Rast plijesni: Visoka vlažnost stvara idealno okruženje za rast plijesni. Korištenje odvlaživača i pravilna ventilacija kupaonica i kuhinja mogu pomoći u prevenciji. Širenje pločica: Pločice mogu lagano nabreknuti na visokim temperaturama, što može dovesti do pucanja. Osigurajte odgovarajuće dilatacijske razmake i redovito brtvljenje linija za fugiranje kako biste zaštitili pločice. Zamjena pločica može koštati od 10 do 50 eura po kvadratnom metru.

Ovo su najukletija mjesta u Hrvatskoj: Kuća iz koje dopiru krikovi i opsjedaju je duhovi, crnokosa ljepotica nestaje iz vozila…