Bračni par Šincek nakon 10 mjeseci na zahtjev USKOK-a izlazi iz Remetinca

Josip i Monika Šincek, koji su uhićeni u veljači, zbog sumnje da su organizirali uvoz i skladištenje 35 tona opasnog otpada, izlaze iz Remetinca. I to na zahtjev USKOK-a, koji je predložio da im se istražni zatvor zamijeni mjerama opreza. S obzirom na to da USKOK traži ukidanje istražnog zatvora te da je po neslužbenim informacijama, Šincek nakon uhićenja Andrije Mikulića, bivšeg glavnog državnog inspektora, nadopunjavao svoju obranu, ovaj potez tužiteljstva može se smatrati i kao neka vrsta "nagrade". Naime, po neslužbenim informacijama Šincek je tvrdio da je Mikulić i od njega tražio mito, a jesu li ti neslužbeni navodi točni, vjerojatno će se doznati ako USKOK u skorašnje vrijeme proširi istragu protiv Mikulića, koji i dalje boravi u Remetincu.

Što se pak tiče Šinceka, oni su u Remetincu proveli 10 mjeseci, a izlazak iz istražnog zatvora uz mjere opreza znači da ih svako kršenje tih mjera može ponovo vratiti iza rešetaka. Istraga koja je protiv njih pokrenuta u veljači, proširena je ljetos, kada je bio uhićen Jerko Kostelac, u vrijeme uhićenja viši savjetnik za okoliš i prirodu u Ličko-senjskoj županiji. Kostelac je u Županiji bio zaposlen od 2004., a viši savjetnik od 2008. Njegov posao je bio izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, a sumnja se da je upravo on Šincekima 2022. potpisao dozvolu za gospodarenjem neopasnim otpadom na području PPK Velebit i ta je dozvola trebala vrijediti do 10. listopada 2032. godine.

Sumnjičilo ga se da je obavio i očevid te naveo da sve što je vidio na mjestu odlaganja otpada odgovara istini. Međutim, u veljači ove godine kada su bračni par Šincek i ostali uhićeni, ispalo je da to nije točno. USKOK Josipa Šinceka sumnjiči se da je od početka 2022. do 30. rujna 2024. osmislio "posao" u kojem su osumnjičene tvrtke ostvarile nepripadnu imovinsku korist od oko najmanje 465.943 eura. Pojednostavljeno rečeno, Šincekove tvrtke bavile su se uvozom i skladištenjem plastičnog i medicinskog otpada no to su radile na neodgovarajući način, pri čemu USKOK tvrdi da je Šincek znao da postoje ograničenja na količine plastičnog i drugog otpada koji se smije skladištiti. Isto tako, prema USKOK-u, znao je da na lokacijama u Varaždinu i Gospiću na kojima zbrinjava otpad više nema kapaciteta za zbrinjavanje, dok lokacija u Benkovcu nije imala dozvolu za gospodarenje otpadom

No usprkos tome, Šincek je, tvrdi USKOK, nastavio nabavljati i uvoziti otpad, za što su mu dobavljači otpada isplaćivali novčanu naknadu. Sumnjiči ga se da je organizirao uvoz mljevenog plastičnog i drugog mješovitog otpada od dobavljača iz Slovenije i Italije te dovoženje medicinskog i drugog mješovitog otpada od dobavljača iz Hrvatske. USKOK ga sumnjiči i da je nakon toga organizirao da se taj otpad istovara i odlaže u okoliš i to tako što se zakopavao u zemlju, te nakon toga zagrtao zemljom i šljunkom. Radilo se to, po navodima USKOK-a, na prirodnim površinama u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu.

Šinceka USKOK sumnjiči i da je organizirao i da se dio mljevenog plastičnog otpada u rastresitom stanju, koji dijelom sadrži štetne i opasne tvari, i to u količinama većim od dozvoljenih, odloži na otvorenom prostoru u Gospiću. Organizirao je i da se plastični i medicinski otpad u rastresitom stanju odbaci na neuvjetnu površinu na otvorenom prostoru kraj Gospića. Činio je to iako je znao da odlagalište kraj Gospića nema važeću dozvolu za gospodarenje otpadom te da neuvjetnim odlaganjem tog otpada u rastresitom stanju na otvorenim površinama može ugroziti kakvoću tla, šume, poljoprivrednog zemljišta, vode te ugroziti zdravlje okolnog stanovništva. Osim toga, USKOK ga sumnjiči da su po njegovom nalogu drugi osumnjičenici lažirali dokumentaciju kako bi prikrili što rade, te da su uz pomoć lažnih faktura umanjivali porezne obveze.