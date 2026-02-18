Otišla u Tursku napraviti zube, a sada proživljava noćnu moru: Implantati joj probijaju nos, trpi ogromne bolove

Nakon stomatološkog zahvata u Turskoj, Leanne Abeyance (41) iz Engleske trpi stalne bolove te ne može disati na nos. Lice joj je ostalo inficirano, a implantati se ne mogu ukloniti zbog infekcija. Zahvat joj je, također, uzrokovao kolaps septuma, što britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) odbija popraviti jer se smatra kozmetičkim zahvatom. Na početni zahvat potrošila je 3000 funti, a od tada je potrošila još 2000 funti kako bi ublažila bol.

"Svaki dan se probudim i ne mogu disati na nos", kazala je za BBC. Prije zahvata, koji je obavljen pod lokalnom anestezijom, kirurg joj je rekao da će napraviti podizanje sinusa, presađivanje kosti, uklanjanje vinira i postavljanje implantata. Unatoč lokalnoj anesteziji, rekla je da je osjećala sve.

"Kod presađivanja kosti osjećala sam kako mi čekić udara po strani lica. Kod podizanja sinusa osjećala sam kako mi se cijelo lice podiže. Lice mi je bilo crno i plavo", opisala je. Nakon dva dana tijekom kojih nije mogla jesti ni spavati, dobila je privremene implantate. Trebala se vratiti četiri mjeseca kasnije po trajne, no kaže kako se previše bojala. Kada se vratila u Veliku Britaniju, stanje joj se brzo pogoršalo.

Pila je antibiotike pa tražila od svog NHS stomatologa da je pregleda. Tada joj je, naime, rečeno kako joj ne mogu pomoći jer je bila upozorena da ne ide na taj zahvat. Zatim je otišla privatnom stomatologu gdje je rendgen pokazao da implantati probijaju njezin nos. Privremeni zubi su uklonjeni i stavljene su joj proteze. Infekcija se nastavila, a liječnici su joj rekli kako joj zbog toga ne mogu izvaditi implantate. Gotovo 18 mjeseci kasnije, Abeyance pati od stalnih infekcija i svakodnevno uzima lijekove na recept. Još uvijek traži kirurga koji bi joj mogao pomoći.