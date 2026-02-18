Prodavat će se jeftinija verzija popularnog lijeka za mršavljenje? Mogla bi biti i do 60 posto niža

Indijski proizvođač lijekova Dr. Reddy's Laboratories nada se lansiranju generičke verzije lijeka za mršavljenje Wegovy tvrtke Novo Nordisk po konkurentnoj cijeni koja bi mogla biti i do 60 posto niža od robne marke, rekao je u utorak visoki rukovoditelj za Reuters. Mjesečna cijena Wegovyja u Indiji kreće se od 10.850 indijskih rupija (119,65 USD) za najnižu dozu od 0,25 mg do 16.400 rupija za najvišu dozu od 2,4 mg. Indija se pokazuje kao ključno bojno polje za proizvođače lijekova jer se žestoko natječe za veći udio globalnog tržišta lijekova za mršavljenje, za koje analitičari procjenjuju da bi do kraja desetljeća moglo vrijediti 150 milijardi dolara godišnje.

Analitičari su prethodno procijenili da bi generički lijekovi za pretilost mogli imati 50 do 60 posto nižu cijenu. Izvršni direktor i supredsjednik tvrtke Dr. Reddy's G.V. Prasad odbio je dati konkretnu cijenu za svoju generičku verziju, ali je rekao da su popusti u tom rasponu izvedivi. Patent za semaglutid istječe u ožujku, što otvara put proizvođačima generičkih lijekova za ulazak na indijsko tržište. Dr. Reddy's planira surađivati s lokalnim partnerima u Indiji za lansiranje i izjavio je da ima dovoljan proizvodni kapacitet za zadovoljenje potražnje.

Dr. Reddy's je prošli mjesec dobio odobrenje indijskog regulatora lijekova za proizvodnju i prodaju generičke verzije Ozempica te je izjavio da čeka odobrenje za generički Wegovy. Cilj tvrtke je prodati 12 milijuna injekcijskih olovaka sa semaglutidom u prvoj godini lansiranja. "U generičkoj industriji svi će lansirati, pa ćemo morati shvatiti tko će dobiti tržišni udio", rekao je Prasad.

Kazao je i da Dr. Reddy's također planira lansirati biosličnu verziju lijeka za terapiju raka rituksimaba u Sjedinjenim Državama, uz regulatorno odobrenje. Terapiju prodaju Genentech i Biogen pod robnom markom Rituxan. Prasad je rekao da tvrtka ne planira odmah proširiti svoje proizvodno prisustvo u SAD-u.