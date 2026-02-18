Nijemci lani u Grčkoj po danu trošili 147, u Turskoj 108, a kod nas 97 eura

Uzdanica hrvatskog turizma, Njemačka, sljedećih dana i tjedana bit će u fokusu domaćih turističkih radnika. Predstoje dva važna turistička sajma, műnchenski već od danas, a berlinski idući mjesec, nakon kojih će biti jasnije što se iz Njemačke očekivati ove godine. Nijemce teško tko može srušiti s trona najbrojnijih stranih gostiju u Hrvatskoj, koji suvereno drže desetljećima. Lani ih je, recimo, na odmoru kod nas bilo nešto više od 3,1 milijun, a prvi sljedeći bili su Slovenci s nepunih 1,7 milijuna dolazaka. Međutim, najbrojnijih Nijemaca znalo je na hrvatskom Jadranu biti i znatno više. Tada pomalo iznenađujuće, ali njemačkih turista bilo je najviše u godini u kojoj se svijet nakon korone praktički tek počeo otvarati, 2022. kad su hrvatski domaćini ugostili rekordnih 3,4 milijuna njemačkih turista.