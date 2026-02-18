Naši Portali
STANOVNICI VEĆ DUGO PROSVJEDUJU

VIDEO Goran Višnjić javno protiv megafarme pilića kod Siska: 'Ovo nije borba jedne županije'

Facebook 'NE pilićarskoj eko bombi u Sisku'
VL
Autor
Vecernji.hr
18.02.2026.
u 00:29

Višnjić je pozvao građane na veliki prosvjed koji je najavljen za subotu, 21. veljače, u 10 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu. Smatra da ovo nije samo problem jedne županije, već pitanje koje se tiče cijele zemlje

Poznati hrvatski glumac s uspješnom američkom karijerom, Goran Višnjić putem video poruke uputio je javnosti oštro upozorenje. Kako navodi, Sisačko-moslavačkoj županiji prijeti dugotrajna katastrofa u obliku 18 megafarmi pilića i klaonica. Višnjić ističe da takvi industrijski projekti donose trajno zagađenje, ugrožavaju zdravlje ljudi i prijete uništenjem prirode na području uz Savu, Kupu i Park prirode Lonjsko polje. Poruka je objavljena na društvenim stranicama inicijative "NE pilićarskoj eko bombi u Sisku". Prema Višnjićevim riječima, razmjeri planiranih postrojenja su alarmantni. Ukupni kapacitet klaonica bio bi nevjerojatnih 270 milijuna pilića godišnje, što je, kako tvrdi, četiri puta više od ukupnog preradarstva u cijeloj Hrvatskoj. ​- To je 30.000 pilića. Svaki sat, svaki dan, bez prestanka - upozorava Višnjić u svojoj poruci.

Ono što dodatno zabrinjava jest lokacija planiranih objekata. Kako tvrdi, postrojenja bi bila smještena na manje od kilometra udaljenosti od škola, vrtića i domova za starije osobe, ali i neposredno uz izvore pitke vode, čime se izravno ugrožava lokalno stanovništvo. Ekološki utjecaj ovakvih megaprojekata bio bi, prema Višnjićevim tvrdnjama, katastrofalan. Višnjić navodi kako bi samo jedno takvo postrojenje dnevno trošilo četiri milijuna litara vode. Na godišnjoj razini, sve farme zajedno proizvele bi 57 tisuća tona gnoja i u atmosferu ispustile 15 tisuća tona CO2. ​- U okoliš bi se ispuštale otpadne vode pune antibiotika, bakterija i dušika - ističe glumac. Takvo zagađenje predstavlja dugoročnu prijetnju za osjetljive ekosustave Lonjskog polja te rijeka Save i Kupe, ali i za opskrbu pitkom vodom cijelog područja, kaže Višnjić.

Višnjić povlači paralelu sa sličnim projektom istog investitora u Ukrajini. U regiji Vinici, gdje su izgrađena postrojenja istog tipa, posljedice su, tvrdi, razorne i dugotrajne. ​- Stanovništvo se godinama bori s presušenim bunarima, zagađenom vodom i nesnošljivim smradom - poručuje, postavljajući pitanje zašto bismo takav scenarij dopustili u Hrvatskoj.

Glumac osporava i ekonomsku isplativost projekta za lokalnu zajednicu i državu jer model poslovanja predviđa uvoz žitarica za hranidbu pilića i izvoz mesa, dok bi radna snaga većinom bila strana. ​- Nama će ostati zagađenje, smrad i uništena priroda i gašenje oko 250 domaćih gospodarstava - kaže Višnjić. Dodaje i kako se prigovori lokalnog stanovništva, koje se bori već mjesecima, sustavno ignoriraju, javne rasprave opisuje kao puku formalnost, a projekte optužuje da su namjerno rascjepkani kako bi se zaobišle stroge zakonske procedure o procjeni utjecaja na okoliš.

Višnjić je pozvao građane na veliki prosvjed koji je najavljen za subotu, 21. veljače, u 10 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu. Smatra da ovo nije samo problem jedne županije, već pitanje koje se tiče cijele zemlje. ​- Ako ne možete doći, podijelite ovaj video dalje. Ovo je pitanje kakvu Hrvatsku mi želimo. Budućnost Hrvatske nije u intenzivnim, nemilosrdnim megafarmama koje stvaraju ogromnu patnju i konstantno zagađenje i uništenje - zaključuje Višnjić u svom apelu.

