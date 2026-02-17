Zima još uvijek ne posustaje: Padat će snijeg, evo što nas čeka idućih dana

Ujutro će na sjevernom Jadranu i na sjeverozapadu doći do postupnog smanjenja naoblake, kao i navečer na krajnjem jugu i istoku zemlje. Prijepodne se još mjestimice očekuje oborina na južnom Jadranu i na istoku, a poslijepodne je moguć poneki pljusak, posebice u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren do jak sjeverozapadnjak, lokalno s olujnim udarima, a uglavnom na sjevernom dijelu i bura. Najviša temperatura zraka bit će od 5 do 9 °C, a na Jadranu između 10 i 14 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za veći dio zemlje izdana su upozorenja zbog vjetra. Narančasto, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je za Velebitski kanal te Dalmaciju, dok je žuto na snazi za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju te za Kvarner i Kvarnerić.

Srijeda će u unutrašnjosti biti djelomice sunčana i većinom suha, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. U četvrtak slijedi jače naoblačenje s kišom, na Jadranu su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom, posebice u noći na petak. U unutrašnjosti će vjerojatno u petak kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u gorju.

Vjetar u srijedu u kopnenim krajevima slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, u četvrtak će zapuhati umjeren južni i jugoistočni, u gorju i jak, a u petak okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjereno jugo i jugozapadnjak u četvrtak jačati na olujno, u petak će potom zapuhati jaka bura s olujnim udarima. Uz južinu će četvrtak biti osjetno topliji, a u petak će temperatura zraka postupno padati.

Foto: DHMZ