Zaražen koronavirusom uživao na terasi kafića, prijeti mu zatvor

Kazna zatvora do dvije godine prijeti 62-godišnjaku koji je znajući da je zaražen koronavirusom otišao u jedan kafić u Virovitici. Policija ga je otkrila u rutinskoj provjeri osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije ili liječenja kući.

- Službenici policijske postaje Virovitica su operativnim radom na terenu došli do saznanja da je 62-godišnjak danas oko 11 sati u gradu Virovitica, u ugostiteljskom objektu počinio kazneno djelo širenje i prenošenje zarazne bolesti, na način da se nalazio na terasi ugostiteljskog objekta, iako mu je izrečena mjera-Covid-19 liječenje u kući, čime je doveo u opasnost druge ljude da im prenese zaraznu bolest - izvijestila je PU virovitičko-podravska dodajući da je o navedenom događaju izvješten nadležni epidemiolog.

Protiv 62-godišnjaka slijedi kaznena prijava ODO Virovitica. U Kaznenom zakonu („Narodne novine“, broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.) propisana kaznena djela protiv zdravlja ljudi pa je kao posebno kazneno djelo klasificirano širenje i prenošenje zarazne bolesti.

U skladu s člankom 180. Kaznenog zakona, onaj tko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležno državno tijelo naređuje preglede, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti među ljudima, odnosno za sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti životinja od kojih mogu oboljeti i ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti među ljudima ili prenošenja zarazne bolesti sa životinja na ljude, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. Isto tako, ako se netko ne pridržava mjera zaštite pa drugoga zarazi opasnom zaraznom bolešću, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. U slučaju da se ovo kazneno djelo počini iz nehaja, počinitelj će se kazniti nešto blažom kaznom zatvora u trajanju do jedne godine.