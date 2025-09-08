Naši Portali
EVO ŠTO SU JOJ PORUČILI

Zaprešićki vatrogasci nasmijali objavom: Djevojka nakon koncerta tražila ‘ćelavog kolegu iz kamiona’

Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića
VL
Autor
Večernji.hr
08.09.2025.
u 19:15

Naime, nakon koncerta u Zaprešiću, jedna je djevojka poslala poruku vatrogascima u nadi da pomogne svojoj kumi da pronađe – 'ćelavog vatrogasca iz kamiona'

Vatrogasci JVP grada Zaprešića podijelili su na svojoj Facebook stranici zabavnu poruku koju su zaprimili nakon sinoćnjeg koncerta Miroslava Škore. Tamo su imali i neobičnu intervenciju nakon što se predsjednik zaprešićke HVIDRA-e slučajno zapalio bakljom na pozornici, a osim vatrogasaca u pomoć je priskoćio i Škorin PR-ovac Vedran Strukar pa su se u duhovitoj objavi osvrnuli i na taj događaj. Naime, nakon koncerta u Zaprešiću, jedna je djevojka poslala poruku vatrogascima u nadi da pomogne svojoj kumi da pronađe – 'ćelavog vatrogasca iz kamiona'.

Poruka na papiriću glasila je:
"Pozdrav, može mala pomoć?! Sinoć navečer na koncertu Miroslava Škole bio je, nadam se, vaš djelatnik, znam samo da je bio ćelav, sjedio u kamionu i spreman za zezanciju... Nažalost, ja nisam bila prisutna, ali kuma ne prestaje pričati, pa reko ajde da pomognem kumi i nađemo momka. Pa eto, ako je ćelavi momak kod vas i nije oženjen, javite, rado dam broj od kume da me prestane maltretirat. Hvala"

Vatrogasci su objavom reagirali na poruku i priznali da je nasmijala cijelu postrojbu. "Sinoć na koncertu Miroslava Škore nije gorjela samo atmosfera nego i... srce jedne kume! Nažalost, ćelavi kolega s kamiona je zauzet, pa se ljubavna intervencija mora otkazati. Iako je intervencija završila bez uspjeha, poruka nam je pružila mnogo smijeha i veselja u postrojbi, ali ovaj put ostajemo samo vatrogasci, a ne vatrogasci-srcolovci. A kumi želimo sreću u daljnjoj potrazi", napisali su.

