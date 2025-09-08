Zaprešićki vatrogasci nasmijali objavom: Djevojka nakon koncerta tražila ‘ćelavog kolegu iz kamiona’

Vatrogasci JVP grada Zaprešića podijelili su na svojoj Facebook stranici zabavnu poruku koju su zaprimili nakon sinoćnjeg koncerta Miroslava Škore. Tamo su imali i neobičnu intervenciju nakon što se predsjednik zaprešićke HVIDRA-e slučajno zapalio bakljom na pozornici, a osim vatrogasaca u pomoć je priskoćio i Škorin PR-ovac Vedran Strukar pa su se u duhovitoj objavi osvrnuli i na taj događaj. Naime, nakon koncerta u Zaprešiću, jedna je djevojka poslala poruku vatrogascima u nadi da pomogne svojoj kumi da pronađe – 'ćelavog vatrogasca iz kamiona'.

Poruka na papiriću glasila je:

"Pozdrav, može mala pomoć?! Sinoć navečer na koncertu Miroslava Škole bio je, nadam se, vaš djelatnik, znam samo da je bio ćelav, sjedio u kamionu i spreman za zezanciju... Nažalost, ja nisam bila prisutna, ali kuma ne prestaje pričati, pa reko ajde da pomognem kumi i nađemo momka. Pa eto, ako je ćelavi momak kod vas i nije oženjen, javite, rado dam broj od kume da me prestane maltretirat. Hvala"

Vatrogasci su objavom reagirali na poruku i priznali da je nasmijala cijelu postrojbu. "Sinoć na koncertu Miroslava Škore nije gorjela samo atmosfera nego i... srce jedne kume! Nažalost, ćelavi kolega s kamiona je zauzet, pa se ljubavna intervencija mora otkazati. Iako je intervencija završila bez uspjeha, poruka nam je pružila mnogo smijeha i veselja u postrojbi, ali ovaj put ostajemo samo vatrogasci, a ne vatrogasci-srcolovci. A kumi želimo sreću u daljnjoj potrazi", napisali su.