VIDEO Predsjednik zaprešićke HVIDRA-e slučajno se zapalio na Škorinu koncertu, spasio ga poznati PR-ovac

Dražen Brezec, predsjednik zaprešićke podružnice HVIDRA-e, slučajno se zapalio na sinoćnjem koncertu Miroslava Škore, koji se u povodu Dana grada održao na Trgu Ivana Pavla II. u Zaprešiću. Naime, Brezec je tijekom izvođenja pjesme "Sude mi", koju je Škoro posvetio svim braniteljima, izašao na pozornicu i počeo mahati dvjema bakljama. Iskre jedne od njih zahvatile su mu košulju, te je počeo gorjeti. To je prvi primijetio Škorin PR-ovac Vedran Strukar, koji je je pritrčao i polio ga vodom.

– Reagirao sam instinktivno i napravio ono što bi svatko napravio na mom mjestu. Bilo mi je važno spasiti čovjeka, pa sam ga polio svom vodom koju smo imali uz pozornicu. Malo je stradala i tehnika, ali važnije je da gospodin Brezec nije ozbiljnije stradao. Odmah su dotrčali vatrogasci, koji su također pomogli. Hvala bogu da nije bilo većih posljedica – kazao nam je Vedran Strukar.

Inače, na koncertu Miroslava Škore okupilo se 15 tisuća ljudi iz Zaprešića i okolice, a organizatori su pripremili bogat program u znak zahvalnosti braniteljima. Bila je to večer ispunjena emocijama, domoljubnim pjesmama i bezvremenskim hitovima kojima je Škoro obilježio svoju bogatu karijeru poput "Sude mi", "Ne dirajte mi ravnicu", "Milo moje" i mnoge druge.