Zaposlenik hotela dobio iznenađenje života: Dugogodišnji gost ostavio mu bogatstvo

Nemalo iznenađenje doživio je Turčin Taskin Dasdan, zaposlenik Korumar hotela u Aydinu u Turskoj kad je zaprimio telefonski poziv iz Velike Britanije. On je naslijedio malo bogatstvo od nedavno preminulog Engleza Charlesa Georgea Courtneyja koji je svake godine dolazio u spomenuti hotel.

Dasdan je počeo raditi u popularnom odmaralištu 1990. godine i s godinama se sprijateljio s Courtneyjem.

- Charles je često pričao s osobljem i bio je popularan gost. U hotelu sve tretiramo jednako. Ponašamo se prema njima kao da su obitelj, a ne turisti - ustvrdio je Dasdan za turske medije, prenosi The Sun.

Otkrio je kako je znao da je Courtney darežljiv jer mu je jednom dao novac za obrazovanje njegove djece, no ustvrdio je i to da nikad nije očekivao ništa više od njega i da ga je zaprepastila vijest o tome da će upravo on naslijediti najveći dio bogatstva.

Usprkos neočekivanom naslijeđu, Turčin je najavio kako će nastaviti raditi u hotelu. Saznao je za bogatstvo kad su hotel kontaktirali dužnosnici iz Velike Britanije tražeći da razgovaraju s nekim zaposlenicima osoblja.

- Dobili smo telefonski poziv iz Engleske nakon što je Charles umro i rekli su nam da nam je ostavio značajan dio svoje imovine - kazao je.

Naime, osim njega još nekoliko zaposlenika hotela naslijedio je novac. Koliko točno će tko dobiti nije poznato, no zna se da je u slučaju Dasdana dovoljno da ne mora više nikad raditi.

