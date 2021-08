'Odrekli smo se dosta stvari da uđemo u EU. Ipak domovina nam je ispred svega'

Predsjednik Republike Zoran Milanović koji je u nedjelju, u povodu Dana općine Vir nazočio svečanoj sjednici Općinskog vijeća rekao je kako smo u EU zato da nam bude bolje, da imamo sigurnosti, slobode ali i novca, a izrazio je i "zadivljenost napretkom mjesta koje je bilo predmet ruganja".

„Do toga da novac i cijene govore koliko je Vir vrijedan i koliko ga ljudi cijene. To je jedino mjerilo i u politici, i poslu, i tržištu“, poručio je Milanović, a navodi se u priopćenju iz Ureda predsjednika.

„Vi ste danas općina koja ima visoke prihode kojima dobro upravlja, profitirali ste od legalizacije, radite s tim novcem ono što od vas očekuju vaši građani. Vidim da im dobro služite i da su vam zbog toga zahvalni, da vam daju povjerenje“, rekao je predsjednik.

Dodao je kako se vidi i razvoj i napredak Vira poručivši im da uzimaju novac i iz europskih fondova jer je to naš novac.

„Mi smo dosta dali materijalnog, odrekli smo se dosta stvari da bismo ušli u Europsku uniju. Nama je ipak ispred svega naša domovina, naša nacionalna država, Hrvatska. To je dom svih nas, svi smo u njoj ravnopravni, a u Europskoj uniji smo zato da bismo od toga imali koristi, da nam bude bolje, da imamo više sigurnosti i slobode. I da, na kraju novaca“, rekao je predsjednik Milanović.

Dodao je kako je prošlo osam godina od ulaska Hrvatske u EU, da je tih osam godina bilo teško te da se uhodavamo. Govorio je i o iznosu „kojeg smo uspjeli iskoristiti i naplatiti iz Europske unije - 40 i nešto milijardi kuna“, kazavši kako to zvuči puno, ali da je u stvari malo.

EU je dobra stvar ali mi smo prije svega nacionalna država

„Moramo, vjerujem da znamo i hoćemo, bitno više, a to se sada otvara s ovim novim razdobljem u koji ulazimo s velikim fondovima koji Hrvatskoj stoje na raspolaganju za sljedeće proračunsko razdoblje, plus ovaj fond, odnosno projekt Europa nove generacije, koji je krizni i veliki iskorak Europske unije“, naveo je Predsjednik istaknuvši kako moramo biti svjesni koliko smo malo do sada uzimali.

„Vaš projekt aglomeracije hvale je vrijedan i sjajan je. Milijardu kuna samo za općinu Vir. Dakle, udružimo se. Dajem punu podršku Vladi i ministarstvima i vama, koji radite na tome, jer to nije jednostavno. To je novac koji treba znati uzeti, on neće pasti s helikoptera. A za to je potrebna upornost, znanje, taktika, lukavstvo i orijentiranost na samoga sebe. Europska unija je dobra stvar, ali mi smo prije svega nacionalna država, Republika Hrvatska. Od toga je sve počelo i za to su se ljudi borili, i za to su ljudi ginuli, a takvu tešku sudbinu nema niti jedna europska država“, istaknuo je predsjednik Milanović zaključivši svoje obraćanje.

Na svečanoj sjednici govorili su i predsjednik Vijeća općine Vir Antonio Vučetić, načelnik Općine Marin Radović, načelnik općine Privlaka u ime načelnika općina i gradonačelnika gradova Gašpar Begonja, župan Zadarske županije i izaslanik predsjednika Vlade Božidar Longin i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora i saborski zastupnik Rade Šimičević.

