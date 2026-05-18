Za školovanje kod kuće niti je zrelo društvo niti bi to bilo na dobrobit djece

Prilikom sljedećih izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi razmotrit će se pitanje obrazovanja kod kuće, koje bi provodili roditelji ili druge neslužbene osobe, u sklopu tzv. homeschoolinga, koji je u nekim zemljama, poput SAD-a, Kanade i Italije, dopušten, dok je u drugima, poput Njemačke, Švedske i Hrvatske, zabranjen. Najavljuju to u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, koje u odgovoru Večernjem listu navodi da su tijekom proteklih godina zaprimali zahtjeve za mogućnost školovanja kod kuće.



– S obzirom na to da su oko ovakvog oblika školovanja podijeljena mišljenja stručnjaka i da je za uvođenje potrebno stvoriti niz preduvjeta, to nije moguće učiniti bez izmjena propisa. Prilikom sljedeće izmjene propisa, razmotrit će se i spomenuta inicijativa – ističu u Ministarstvu, ne navodeći tko je pokrenuo tu inicijativu koju u javnosti ponajviše propagira saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.