Prilikom sljedećih izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi razmotrit će se pitanje obrazovanja kod kuće, koje bi provodili roditelji ili druge neslužbene osobe, u sklopu tzv. homeschoolinga, koji je u nekim zemljama, poput SAD-a, Kanade i Italije, dopušten, dok je u drugima, poput Njemačke, Švedske i Hrvatske, zabranjen. Najavljuju to u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, koje u odgovoru Večernjem listu navodi da su tijekom proteklih godina zaprimali zahtjeve za mogućnost školovanja kod kuće.
– S obzirom na to da su oko ovakvog oblika školovanja podijeljena mišljenja stručnjaka i da je za uvođenje potrebno stvoriti niz preduvjeta, to nije moguće učiniti bez izmjena propisa. Prilikom sljedeće izmjene propisa, razmotrit će se i spomenuta inicijativa – ističu u Ministarstvu, ne navodeći tko je pokrenuo tu inicijativu koju u javnosti ponajviše propagira saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.
Za školovanje kod kuće niti je zrelo društvo niti bi to bilo na dobrobit djece
Bivša ministrica, prof. dr. Blaženka Divjak tvrdi da se i kod donošenja izmjena Zakona 2018. "dosta žestoko" lobiralo da ideja školovanja od kuće uđe u Zakon, no analize su joj, ističe, pokazale da je to vrlo rizično, pa prijedlog kao ministrica nije podržala
