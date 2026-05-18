STRUČNJACI O PRAKSI U NEKIM ZEMLJAMA

Za školovanje kod kuće niti je zrelo društvo niti bi to bilo na dobrobit djece

Ivica Beti
18.05.2026.
u 23:45

Bivša ministrica, prof. dr. Blaženka Divjak tvrdi da se i kod donošenja izmjena Zakona 2018. "dosta žestoko" lobiralo da ideja školovanja od kuće uđe u Zakon, no analize su joj, ističe, pokazale da je to vrlo rizično, pa prijedlog kao ministrica nije podržala

Prilikom sljedećih izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi razmotrit će se pitanje obrazovanja kod kuće, koje bi provodili roditelji ili druge neslužbene osobe, u sklopu tzv. homeschoolinga, koji je u nekim zemljama, poput SAD-a, Kanade i Italije, dopušten, dok je u drugima, poput Njemačke, Švedske i Hrvatske, zabranjen. Najavljuju to u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, koje u odgovoru Večernjem listu navodi da su tijekom proteklih godina zaprimali zahtjeve za mogućnost školovanja kod kuće.

– S obzirom na to da su oko ovakvog oblika školovanja podijeljena mišljenja stručnjaka i da je za uvođenje potrebno stvoriti niz preduvjeta, to nije moguće učiniti bez izmjena propisa. Prilikom sljedeće izmjene propisa, razmotrit će se i spomenuta inicijativa – ističu u Ministarstvu, ne navodeći tko je pokrenuo tu inicijativu koju u javnosti ponajviše propagira saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.

Blaženka Divjak obrazovanje Kuća školovanje

