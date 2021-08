Turizam već premašio 60 posto noćenja iz cijele rekordne 2019

Srpanj i pogotovo kolovoz jako su se približili pretpandemijskim brojkama, a od početka godine do protekle nedjelje dosegnut je i minimalni cilj koji je u hrvatskom turizmu postavljen za ovu godinu. Turistički su domaćini do 29. kolovoza, naime, ostvarili 65,7 milijuna noćenja, odnosno 60 posto od rekordnih 108,6 milijuna noćenja iz zadnje godine prije korone, 2019.

Ljeto je bilo najizdašnije za obiteljski smještaj, u kojem je od početka ove godine do jučer zabilježeno oko 27 milijuna noćenja, a slijede kampovi s oko 14, te hoteli s 11 milijuna noćenja. Ostali dio noćenja do 65,7 milijuna ostvaren je u nautičkom turizmu, hostelima, OPG-ovima i u nekomercijalnom smještaju. Ulaskom u posezonu poredak se mijenja, hoteli postaju najtraženiji, pa će brojem gostiju i noćenja u idućim tjednima izbiti na prvo mjesto. Na isteku kolovoza, inače, Hrvatska još dnevno ugošćuje oko 740.000 turista (lani ih je na isti dan bilo samo 367.000), samo 95.000 manje nego rekordne 2019.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL

Stresan početak sezone

– Posljednjih dana bilježimo promet iznad 90 posto onoga što smo imali 2019. te je to dobra najava za početak rujna. Nastave li se dosadašnji trendovi i u sljedećem mjesecu, već u drugoj polovici rujna mogli bismo doseći i 70 posto prometa kada su u pitanju i noćenja i financijski pokazatelji. Posebno veseli što je od početka godine do polovice kolovoza vrijednost fiskaliziranih računa iznosila 14 milijardi 917 milijuna kuna, odnosno 79 posto vrijednosti iz istog razdoblja 2019. – zadovoljno ističe ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i poziva, podsjećajući koliko je nastavak poslovanja u turizmu važan za cijelo gospodarstvo, na odgovornost u pridržavanju epidemioloških mjera.

Inače, dosad je Hrvatsku u 2021. posjetilo nešto više od 10,5 milijuna turista, a zanimljivo je da je u kolovozu bilo čak 38 posto više noćenja Nijemaca, 23 posto više noćenja Švicaraca, 12 posto više noćenja Poljaka i sedam posto više noćenja Čeha nego u kolovozu 2019. Predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK Boris Žgomba smatra da su dosadašnje brojke izvrsne i da je sada svaki novi gost i novi plus. Ne računa, doduše, s tako posebno dobrim rezultatima kao u špici, ali vjeruje da se do kraja 2021. može dosegnuti 70 posto turističkog prometa iz 2019.

– Posezona u normalnim godinama donese deset do 15 posto ukupnog godišnjeg prometa. Situacija je sada zbog korone ipak kompliciranija, a izostaju i gosti iz Azije i Južne Amerike koji su nam dolazili izvan sezone, naročito u listopadu, studenom i prosincu – kaže Žgomba, koji smatra da domaći turizam u 2022. može stremiti vrlo blizu ili čak ponavljanju 2019.

Za predsjednicu Zajednice obiteljskog smještaja Martinu Nimac Kalcina cilj o 70 posto turističkog prometa iz 2019. također se čini dostižnim. No, ne vjeruje da će u tome posve ravnopravno sudjelovati i obiteljski smještaj.

– Predsezone praktički nije bilo, a sam početak sezone bio je vrlo stresan i neizvjestan. Naime, rezervacije su u najboljem slučaju stizale 15 dana prije nego što bi gosti kretali na put, pa domaćini nisu na vrijeme znali ni što očekivati ni kako se pripremiti. Također, kolovoz je bio potpuno iznenađenje, sve se napunilo i zahvaljujući tome, neovisno o lošem startu, uspjeli smo se približiti brojkama iz 2019. i vjerujem da su svi domaćini u obiteljskom smještaju zadovoljni tim mjesecom. Nažalost, što se tiče posezone, ona neće biti tako dobra za popularni zimmer frei. Neki će domaćini imati gostiju i do kraja rujna, neki možda i kasnije, ali za većinu iznajmljivača sezona pomalo ide kraju – smatra Martina Nimac Kalcina.

Opasnost od crvenog

– U normalnim godinama posla u posezoni imao je prvenstveno obiteljski smještaj u gradovima, a to ove godine još ne možemo očekivati. Više nema ni mladih, njihove su rezervacije praktički prestale kako se bliži početak školske godine, a u obiteljskom smještaju izostaje i starija generacija, koja nije vezana uz školsku godinu. Mnogi stariji i dalje se ustručavaju putovati zbog korone, a to bi osobito moglo doći do izražaja ako na europskoj COVID karti uđemo u crveno – zaključuje naša sugovornica.

Prema posljednjim informacijama Hrvatska je i dalje epidemiološki najsigurnija EU zemlja na Mediteranu. Prema Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti, Hrvatska je po sigurnosti 8. među članicama EU. Njemački institut Robert Koch ni u posljednjem ažuriranju 20. kolovoza nije ni jednu županiju u Hrvatskoj stavio na listu rizičnih područja. Također, na karti koju dnevno ažurira američki John Hopkins University Hrvatska je sigurnosno znatno bolja od konkurencije. No, to se može promijeniti u nekoliko dana, pa distanca i maske svima ostaju prioritet.