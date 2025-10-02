Zaposleni u hitnoj pomoći prosvjedovat će 16. listopada pred Nacionalnom knjižnicom

"Hitna vam nije bitna?!", slogan je s kojim će djelatnici hitne pomoći prosvjedovati 16. listopada u podne pred Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom, u vrijeme kad će se ondje održavati sjednica Vlade RH. Prosvjedom žele ukazati na nagomilano nezadovoljstvo među djelatnicima zavoda za hitnu medicinu, prvenstveno iz razloga jer su jedina hitna služba koja nema beneficirani radni staž.

HZJZ je nedavno utvrdio da elaborat nije utvrdio opravdanost zahtjeva za utvrđivanje beneficiranog radnog staža medicinskim sestrama i tehničarima u izvanbolničkoj hitnoj, pa je Ministarstvo rada, pa je Ministarstvo rada negativno odgovorilo na zahtjeve za stažem s povećanim trajanjem. Elaborat je još prije godinu i pol predao Strukovni sindikat medicinskih sestara/tehničara.

U HZJZ-u su svoju procjenu da zahtjev za beneficiranim stažem nije prihvatljiv obrazložili time da mirovinski sustav već uključuje određene beneficije u vidu dodataka na plaću, mogućnost korištenja prekovremenih sati kao slobodnih dana i povećani broj dana godišnjeg odmora. Umjesto toga, predlažu razmotriti uvođenje drugih mjera koje bi bile u skladu s europskom praksom, a koje bi hitnjacima omogućile rad do pune mirovine. Dali su i preporuke. Predlažu mogućnost prelaska na drugo radno mjesto u istoj ili drugoj zdravstvenoj ustanovi, npr. u jedinicama intenzivnog liječenja ili u ordinacijama obiteljske medicine, kao i osiguravanje prednosti u ostvarivanju zdravstvenih usluga u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Predložili su i omogućavanje psihološke podrške, preventivne programe poput skrininga na sagorijevanje na poslu te posebnih mjera zaštite nakon traumatskih incidenata koji ostavljaju psihološke posljedice te neke dodatne programe.

Djelatnici hitne ogorčeni su takvim stavom, premda ih nije iznenadio. Pozivaju se na činjenicu da je beneficirani staž vatrogasaca i policije odobren Vladinom uredbom i isto traže za svoju struku. Premijeru su već pisali, a glasno će svoje zahtjeve tražiti 16. listopada. Od premijera Plenkovića traže povratak benificiranog radnog staža djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu po uzoru na druge žurne službe u RH, i to za sva radna mjesta – dispečere, sanitetski prijevozi timove koji izlaze na teren. Također traže i donošenje Zakona o hitnoj medicinskoj službi. Organizatori prosvjeda su Hrvatski sindikat hitn emedicine, Sindikat Zajedno, Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske, Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i Udruga Hitna uživo 194.