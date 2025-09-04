Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Nakon tri godine šutnje

Zaposlenici u hitnoj najavili prosvjed: 'Vrijeme je za beneficirani radni staž'

Zagreb: Zbog toplinskog vala Hitna pomo? ima poja?ane intervencije
Foto: Borna Filic/PIXSELL
1/3
Autor
Romana Kovačević Barišić
04.09.2025.
u 12:43

U prosvjed, najvjerojatnije 1. listopada, krenut će od zgrade ravnateljstva Zavoda za hitnu medicinu u Planinskoj, pa na Markov trg, takav je dogovor koji su prethodno jučer dogovorili na zajedničkom sastanku.

Zaposleni u hitnoj medicinskoj službi nakon tri godine ponovno idu u prosvjed zbog beneficiranog radnog staža, najavili su jučer predstavnici udruge Hitna uživo 194 i sedam sindikata koji ih podržavaju. U prosvjed, najvjerojatnije 1. listopada, krenut će od zgrade ravnateljstva Zavoda za hitnu medicinu u Planinskoj, pa na Markov trg, takav je dogovor koji su prethodno jučer dogovorili na zajedničkom sastanku.

- Tražimo beneficirani radni staž za sve djelatnike Zavoda za hitnu medicinu Republike Hrvatske, znači za prijavno-dojavnu službu odnosno dispečere, djelatnike u hitnoj i u sanitetskoj službi. Hitna medicina jedina je hitna služba koja ga nema - kazao je Tomislav Petrušić iz Hitne uživo 194.  Podsjetio je da ostale hitne službe poput vatrogasaca i policije ima beneficirani radni staž, a hitnjaci koji su ga do prije tridesetak godina također imali, više ga nemaju. 

Ključne riječi
hitna pomoć Hitna medicina prosvjed

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još