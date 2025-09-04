Zaposlenici u hitnoj najavili prosvjed: 'Vrijeme je za beneficirani radni staž'

Zaposleni u hitnoj medicinskoj službi nakon tri godine ponovno idu u prosvjed zbog beneficiranog radnog staža, najavili su jučer predstavnici udruge Hitna uživo 194 i sedam sindikata koji ih podržavaju. U prosvjed, najvjerojatnije 1. listopada, krenut će od zgrade ravnateljstva Zavoda za hitnu medicinu u Planinskoj, pa na Markov trg, takav je dogovor koji su prethodno jučer dogovorili na zajedničkom sastanku.

- Tražimo beneficirani radni staž za sve djelatnike Zavoda za hitnu medicinu Republike Hrvatske, znači za prijavno-dojavnu službu odnosno dispečere, djelatnike u hitnoj i u sanitetskoj službi. Hitna medicina jedina je hitna služba koja ga nema - kazao je Tomislav Petrušić iz Hitne uživo 194. Podsjetio je da ostale hitne službe poput vatrogasaca i policije ima beneficirani radni staž, a hitnjaci koji su ga do prije tridesetak godina također imali, više ga nemaju.