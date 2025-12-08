Poljski proizvođači stižu u Zagreb: Veliki gospodarski forum otvara vrata novim partnerstvima

Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu (Miramarska cesta 23) organizira poljsko-hrvatski gospodarski forum, koji će se održati u četvrtak, 11. prosinca, od 12:00 do 14:00 sati.
Forum okuplja poljske prehrambene i inovativne proizvođače zainteresirane za suradnju s hrvatskim partnerima. Svoju će ponudu predstaviti sljedeće tvrtke:
- Vitamizu Sp. z o.o. – energetska pića i sokovi za djecu
- Lestello Sp. z o.o. – zdravi snack proizvodi i žitarice
- Orzeszek Sp. z o.o. – širok asortiman slastica i konditorskih proizvoda
- BEE+ Sp. z o.o. – tradicionalne poljske medovine
- Sky Food S.A. – samogrijuća jela, voda i inovativni prehrambeni proizvodi
- Royak Honey Wine – medena vina premium kvalitete
Cilj foruma je jačanje bilateralnih gospodarskih odnosa te povezivanje hrvatskih uvoznika, distributera i maloprodajnih lanaca s poljskim proizvođačima. Događaj je otvoren za poslovnu zajednicu
U ZAGREBU
FOTO Severina u pratnji odvjetnika došla na suđenje, a pozornost je privukla svojim kaputom
Video sadržaj
PRIJE 13 GODINA
FOTO Snježna oluja pogodila Zagreb: Promet je stao, ovakve količine snijega dugo se nisu vidjele
Video sadržaj
8
LAVINA POZITIVNIH REAKCIJA
'Sama čistim apartman, gosti ni ne slute tko im namješta krevet!': Naša pjevačica iznenadila pratitelje priznanjem
Veliki vodič kroz Advent u Zagrebu