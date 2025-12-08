Naši Portali
BREAKING
Poljsko-hrvatski forum

Poljski proizvođači stižu u Zagreb: Veliki gospodarski forum otvara vrata novim partnerstvima

08.12.2025.
Cilj foruma je jačanje bilateralnih gospodarskih odnosa te povezivanje hrvatskih uvoznika, distributera i maloprodajnih lanaca s poljskim proizvođačima

Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu (Miramarska cesta 23) organizira poljsko-hrvatski gospodarski forum, koji će se održati u četvrtak, 11. prosinca, od 12:00 do 14:00 sati.

Forum okuplja poljske prehrambene i inovativne proizvođače zainteresirane za suradnju s hrvatskim partnerima. Svoju će ponudu predstaviti sljedeće tvrtke:

  • Vitamizu Sp. z o.o. – energetska pića i sokovi za djecu
  • Lestello Sp. z o.o. – zdravi snack proizvodi i žitarice
  • Orzeszek Sp. z o.o. – širok asortiman slastica i konditorskih proizvoda
  • BEE+ Sp. z o.o. – tradicionalne poljske medovine
  • Sky Food S.A. – samogrijuća jela, voda i inovativni prehrambeni proizvodi
  • Royak Honey Wine – medena vina premium kvalitete

Cilj foruma je jačanje bilateralnih gospodarskih odnosa te povezivanje hrvatskih uvoznika, distributera i maloprodajnih lanaca s poljskim proizvođačima. Događaj je otvoren za poslovnu zajednicu

