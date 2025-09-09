'Ove godine bila je najezda. Dao sam barem 50 injekcija, a jedan je čovjek doživio anafilaktički šok'

Jadranski otoci ljeti su turistički raj, no zimi opuste. Kad se u jesen hoteli i apartmani zakračunaju, svoja vrata pozatvaraju restorani, kafići, trgovine, pošta i druge djelatnosti važne za život, s otoka se na kopno nerijetko odseli i dio mještana. Pri toj odluci nazočnost liječnika na otoku može biti presudna. Znamo da liječnika ni u gradovima nema dovoljno, bar ne onih primarnih, ponajprije obiteljskih liječnika, a male sredine i otoci iz godine u godinu po tom su pitanju u sve većem problemu. Na nekim se otocima doktori izmjenjuju sezonski, neki ostanu nekoliko mjeseci ili godina, a u nekim otočnim mjestima liječnika jednostavno nema godinama, dok se ne dogodi da jedan od njih odluči promijeniti svoj život.