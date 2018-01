Zaljubila se u ovog ljepotana, otkrila pravu istinu o njemu, no ovakav rasplet nije očekivala

Emma Perrier (35) iz Richmonda u jugozapadnom Londonu ludo se zaljubila u muškarca po imenu Ronaldo ‘Ronnie’ Scicluna kojeg je upoznala preko jedne internetske stranice.

Njih dvoje počeli su se dopisivati krajem 2015. godine, on joj je slao svoje fotografije te joj se svakoga dana sve više sviđao.

Na fotografijama je izgledao savršeno, no nikada se nije htio preko video poziva čuti s Emmom govoreći joj kako je to za tinejdžere te su se redovito čuli samo preko telefona.

Ronnie je imao talijanske krvi, a živio je također u Engleskoj, u West Midlandsu, udaljenom 200-tinjak kilometara od Londona.

Kada god bi se htjeli vidjeti Ronnie nikada nije mogao jer je stalno zbog posla bio na putu, a slobodno vrijeme provodio je kod roditelja u Španjolskoj.

– Znam da zvuči ludo, ali zaljubila sam se u njega. Poslao mi je više od 300 fotografija, čuli smo se nekoliko puta dnevno, a između toga smo se dopisivali. Znao je sve o mom životu, moja razmišljanja i osjećaje – rekla je Emma.

Ona nije imala previše prijatelja, a najbliža je bila sa sestrom blizankom koja je živjela u Francuskoj pa nitko nije niti mogao posumnjati da se radi o prevari. No, tek kada je dobila novi posao voditeljice jednog talijanskog restorana, tamošnji zaposlenici su je pitali zašto se nikada nije vidjela sa svojim dečkom. Jedna ju je kolegica upozorila kako je moguće da nije osoba kojom se predstavlja.

Nakon šest mjeseci 'veze', obitelj joj je također savjetovala da prekine kontakte s njim jer očito nešto nije u redu, a tada je i Emma postala sumnjičava. Počela je istraživati i preko jedne mobilne aplikacije otkrila je kako je muškarac s fotografija turski glumac i model Adam Güzel. Istraživala je njegove profile na društvenim mrežama i shvatila da je njezin online dečko ukrao fotografije od turskog ljepotana.

Kada je Emma Ronnieja upitala zna li što o Adamu Güzelu, Ronnie je rekao kako je to on, no opet se nije htio čuti s njom preko video poziva. Emma je nastavila istraživati i kada joj je jednom Ronnie poslao fotografiju jedne ribe iz akvarija u kojem je bio, na stranici TripAdvisor je otkrila da je riječ o Alanu Stanleyju, 55-godišnjaku koji čak niti ne sliči Adamu Güzelu.

Emma je tada prekinula sve kontakte s njim, no turskom glumcu je odlučila javiti kako mu je jedan muškarac krade fotografije i na stranicama za upoznavanje se predstavlja kao on.

Njih dvoje su se nakon toga čuli preko video poziva, a Emma nije mogla vjerovati da napokon vidi muškarca u čije se fotografije zaljubila. No, tu nije kraj. Emma i Adam su ostali u kontaktu te su dogovorili da će se upoznati pošto je Adam živio u Manchesteru neko vrijeme gdje je studirao glumu.

Čim su se vidjeli između njih se rodila ljubav, a par je i danas u vezi.

– Znao sam da mi kradu fotografije u Turskoj, no kada mi se Emma javila nisam mogao vjerovati da se to događa i u Engleskoj. Pomislio sam 'zašto ja', no hvala Bogu da je tako završilo jer sam upoznao Emmu i zaljubio se – ispričao je Adam.

