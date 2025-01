Četiri puta se vratila s ruba smrti, ono što je vidjela s 'druge strane' promijenilo je njezin život: 'Srela sam preminulu braću'

Jedna žena koja je preživjela četiri iskustva bliske smrti otkrila je kako izgleda "s druge strane", uključujući savjete koje je primila od Isusa i susret s voljenima koji su preminuli. Sharon Milliman vjeruje da je "čudo" što je još uvijek živa nakon što je doživjela dvije po život opasne zdravstvene komplikacije, skoro se utopila i bila pogođena gromom.

Unatoč tome što se činilo da joj je smrt neminovna, ova 62-godišnjakinja svaki put se izborila. Sada dijeli svoja iskustva i opisuje kako zapravo izgleda raj. "Osjetila sam kako moj duh napušta tijelo i [odjednom] sam lebdjela iznad njega. Tada sam vidjela prekrasno, sjajno svjetlo kako se spušta prema meni. Obuhvatilo me toplim, utješnim zagrljajem", prepričava za Daily Mail.

Sharon Milliman, koja dolazi iz Zapadne Virginije, kaže da su u jednom od njezinih putovanja postojale dvorane ispunjene mentorima i učiteljima koji su vodili duše na njihovim duhovnim putovanjima, uz bogate gozbe s luksuznom hranom. No, također ju je čekala važna poruka.

"Kako se [svjetlo] približavalo, činilo se da se širi, i u tom trenutku osjetila sam preplavljujući osjećaj mira koji me tjerao da mu se prepustim. Prošla sam kroz oblake ružičaste i zlatne boje, prije nego što sam ušla u vrt. Tamo su, na moje zaprepaštenje, stajala moja dva mlađa brata koji su preminuli. Šetali su sa mnom kroz ovo prekrasno mjesto, vodeći me prema gradu od mramora i zlata."

U ovom raskošnom gradu Milliman je pročitala "Knjigu života", vidjela bogate i vibrantne boje, čula smijeh i bila okružena mirisom divljeg cvijeća. "Nisam osjećala strah niti šok kada mi je otkriveno da sam prešla iz stvarnog svijeta. U tom svijetu i dalje sam bila ja, moj identitet je ostao, ali bila sam ispunjena svjetlom. Bila sam kod kuće. U jednom jedinom trenutku pred očima mi se odvila cijela priča mog života, prije nego što mi je otkrivena istina."

Muški glas rekao joj je: "Ono što odašalješ u svemir, vraća ti se." Milliman kaže da su joj te riječi dale novu perspektivu o životu i naučila je kako "izbori koje donosimo, misli koje mislimo i riječi koje izgovaramo odjekuju i vraćaju nam se, poput bumeranga." Ispričala je kako je u tom trenutku osjetila da započinje novo poglavlje života, ispunjeno dubokim promjenama i osobnim otkrićima koja će joj oblikovati budućnost. Iako je bila u iskušenju ostati u nebeskom gradu, znala je da njezin trenutak još nije došao, pa se vratila u svoje tijelo.

Milliman, unatoč trenutnim zdravstvenim poteškoćama poput srčanog začepljenja i učestalih napadaja, zahvalna je na svojim iskustvima bliske smrti, koja smatra Božjim darom. Vjeruje da su joj susreti s Isusom donijeli snagu i razumijevanje kako prevladati životne izazove.

"Isus me posjećuje i podsjeća me da nikada nisam sama i da se ne trebam bojati. Zbog toga sam dobila snagu i razumijevanje zašto se stvari događaju u mom životu te kako prevladati sve oluje. Ta su mi iskustva apsolutno pomogla u životu i ništa ne bih promijenila. Molim se kako bih izbjegla [još iskustava bliske smrti] – ali ako se dogodi opet, više se ne bojim smrti. To je tako prekrasna stvar i kad taj trenutak dođe, bit ću spremna i čekat ću da konačno potpuno prigrlim drugu stranu", zaključila je za Daily Mail.

