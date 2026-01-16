Ljudi se zgražaju na jednu stvar koju 'odrasle osobe' rade na razgovorima za posao: 'Ludo je koliko često se ovo događa'

Razgovori za posao mogu biti zastrašujući, a malo moralne podrške može puno značiti. No, jedna je osoba odlučila započeti temu o bizarnom trendu koji je primijetila kod ljudi koji dolaze na razgovore za posao, a ljudi su se složili da je to "potpuno suludo". Na Redditu je korisnik rekao da radi u britanskoj poslovnici Tesca i često viđa ljude kako dolaze kao kandidati za slobodna radna mjesta u trgovini. No, rekao je da ga je zbunio jedan trend koji je primijetio, uglavnom među mladićima u dobi od 18 do 25 godina. "Radim u velikom Tescu i toliko puta su ljudi imali sa sobom roditelje koji su ih doveli na razgovore za posao. Ne samo da ih dovezu, već doslovno dođu sjesti s njima i obaviti razgovor za posao, to mi je ludo". "Čini se da dečki od 18 do 25 godina najčešće dovode svoju mamu na razgovor. Razumio bih ako imaju neku vrstu invaliditeta, ali ima toliko ljudi koji dovode svoju mamu? Budite malo samostalni", piše u objavi. Ljudi u komentarima bili su potpuno zbunjeni tim trendom. Jedan je rekao: "Ne... nema šanse. Kao dovode ih baš na intervju?"

"Zašto osoba koja provodi intervju ništa ne kaže? Mora da znaju da je to čudno. Zašto ne kažu 'Gospođo Smith, biste li mogli pričekati vani?'", dodao je drugi. Odgovarajući, izvorni korisnik je rekao: "Ne šalim se, ludo je koliko se često ovo događa. Uvijek mladići u trenirkama idu zajedno sa svojim mamama, kako očekuješ da ćeš dobiti posao kad ne možeš sam ni na razgovor? Hoće li te mama držati za ruku dok puniš policu?" No, unatoč iznenađenju ljudi, ovo bi zapravo moglo biti češće nego što se čini, piše Mirror. Prema istraživanju provedenom u SAD-u prošle godine, 77 posto ljudi u dobi od 18 do 28 godina dovelo je sa sobom roditelja na razgovor za posao. "Roditelji mogu biti podrška iza kulisa, ali ne bi trebali izravno sudjelovati", rekla je Julia Toothacre iz ResumeTemplatesa, koja je provela studiju.

"To ne samo da potkopava kredibilitet djeteta, već i riskira usporavanje njegovog profesionalnog rasta i sposobnosti snalaženja u izazovnim situacijama. Osim toga, menadžeri i kolege mogu protumačiti ovo ponašanje kao nedostatak zrelosti, što može oštetiti ugled zaposlenika". Drugi korisnik Reddita napisao je: "Da sam na razgovoru za posao, ovo bih vidio kao znak da ne mogu raditi stvari bez da ih netko drži za ruku. Ako se radi o odraslima koje roditelji ostavljaju jer nisu imali drugi način da dođu tamo, naravno. Ali ne i da njihovi roditelji idu s njima na sam razgovor za posao". A drugi je rekao: "Je li moguće da majka toliko želi da njezin odrasli sin nešto učini sa svojim životom da dolazi na razgovor kako bi se uvjerila da to doista i radi?" Drugi su rekli da su njihovi roditelji pokušali doći s njima na razgovore za posao.

Jedan je rekao: "Sada imam 25 godina, ali kad sam sa 16 godina imao prvi razgovor za posao u McDonald'su, morao sam inzistirati da mama čeka vani jer je htjela ući sa mnom. Dakle, moguće je da su roditelji više mislili da rade dobro, ali ne shvaćaju da to ima suprotan učinak". Netko drugi je rekao da je to vidio iz prve ruke. "Podsjeća me na vrijeme kada sam imao 19 godina i prijavio se za posao u banci. Jedva da sam imao ikakvog pravog radnog iskustva pa sam došao odjeven u bijelu košulju i profesionalne hlače i proveo cijelu vječnost pripremajući se". "Kad sam vidio koliko ljudi čeka na razgovor, uhvatila me panika, sve dok nisam vidio odrasle osobe u trenirkama koje su izgledale kao da im je jako dosadno i mlade tinejdžere koje su roditelji praktički držali za ruku. U tom trenutku sam znao da sam dobio posao", prisjeća se.