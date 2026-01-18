Sjećate se djece koja su prekinula tatin intervju za vrijeme korone? Evo kako izgledaju danas, svi pričaju o mami

Jedan od najsmješnijih trenutaka u povijesti televizijskih prijenosa uživo dobio je svoj nastavak. Objava na Redditu koja prikazuje djecu profesora Roberta Kellyja danas, godinama nakon što su postali internetska senzacija, izazvala je lavinu nostalgičnih i oduševljenih komentara.*



Gotovo da ne postoji korisnik interneta koji se ne sjeća sada već legendarnog prekida intervjua za BBC News. Profesor Robert Kelly, stručnjak za Južnu Koreju, davao je ozbiljnu analizu iz svog kućnog ureda kada su se u pozadini otvorila vrata. Prvo je u sobu samouvjereno ušetala njegova kći Marion, plešući i s izrazom lica kao da je upravo ona glavna zvijezda. Nekoliko trenutaka kasnije, za njom je u hodalici stigao i njezin mlađi brat James, dodajući još jednu razinu kaosa ionako urnebesnoj situaciji.



Dok je profesor Kelly pokušavao ostati profesionalan i nježno odgurnuti kćer, pravi spektakl je tek uslijedio. U sobu je panično uklizala njegova supruga Jung-a Kim, bacila se na pod kako bi zgrabila djecu i izvukla ih iz kadra. Njezin komični, ali očajnički pokušaj da spasi suprugov intervju, kulminirajući puzanjem natrag do vrata kako bi ih zatvorila, zapečatio je sudbinu ovog isječka kao jednog od najviralnijih videa svih vremena.





Godinama kasnije, objava na popularnom Redditu, točnije na [subredditu /r/MadeMeSmile (https://www.reddit.com/r/MadeMeSmile/), podsjetila je korisnike na ovu obitelj. Video prikazuje originalni isječak uz novi, u kojem vidimo sada već odraslu djecu kako veselo poziraju s ocem. Objava je u kratkom roku prikupila više od 16.000 glasova i stotine komentara, dokazujući da ova obitelj i dalje ima posebno mjesto u srcima internetske zajednice.

Bez dozvola, bez kvota: Švicarska širom otvara vrata hrvatskim radnicima Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je objava fokusirana na djecu, rasprava u komentarima brzo se usmjerila na pravu zvijezdu originalnog videa, majku Jung-a Kim. Korisnici su je prozvali "heroinom" i "najboljim dijelom" cijele snimke. "Supruga je najbolji dio. Gledam video iznova i iznova samo da vidim kako se šulja po sobi, nadajući se da pomaže mužu, a istovremeno joj je užasno neugodno što su djeca upala unatoč zabrani", napisao je jedan od najpopularnijih komentara s gotovo tri tisuće glasova.Drugi su se složili, ističući komičnost njezine pojave. "Gdje je junakinja emisije! Supruga", "Njezino uklizavanje kroz vrata je kao epizoda Toma i Jerryja", samo su neki od komentara. Mnogi su istaknuli kako je njezina panična reakcija nešto s čime se svaki roditelj može poistovjetiti, pogotovo u eri rada od kuće i videopoziva. "Ovaj video sažima život roditelja", zaključio je jedan korisnik.Osim majčine intervencije, korisnici su se s nostalgijom prisjetili i samouvjerenog ulaska kćeri Marion. "Najbolji dio je bio kada je djevojčica ušla s drskim hodom, gledati to uživo bilo je urnebesno", stoji u jednom komentaru. Slično je oduševljenje izazvao i mali James koji se jednostavno dovezao u hodalici. "Uvijek umirem od smijeha kada beba sa svojom ćelavom glavom uđe unutra", dodao je drugi.Ipak, rasprava je otkrila itadašnje viralnosti. Više korisnika podsjetilo je da su mnogi u početku pogrešno pretpostavili da je Jung-a Kim, koja je, dadilja ili kućna pomoćnica, a ne supruga profesora Kellyja. "Sjećam se tada... pretpostavljali su da je ona sobarica, dadilja...", napisao je jedan komentator. Drugi je dodao: "Bilo je sramotno zbog svih toksičnih rasističkih komentara o njegovoj ženi i prirodi njihove veze. Ironično, ono što je iz većine ljudi izvuklo najbolje, iz drugih je izvuklo najgore."Unatoč toj negativnoj epizodi, prevladavajući osjećaj u zajednici je čista radost i nostalgija. Ovaj trenutak, kako mnogi kažu, dogodio se prije pandemije, kada upadi djece u videopozive još nisu bili normalizirani, što ga čini još posebnijim. "Ova obitelj je slomila internet na najbolji mogući način", savršeno je sažeo jedan korisnik, potvrđujući da će ova simpatična obiteljska zgoda još dugo ostati jedan od najdražih trenutaka internetske kulture.