FOTO Kako bi Grenland izgledao da postane američki? Pitali smo AI, pogledajte prizore koje je kreirao
Američki predsjednik Donald Trump želi da Grenland postane dio teritorija SAD-a, što je posljednjih tjedana pojačalo globalne napetosti. Golemi otok autonomni je dio Danske, članice NATO-a, a Trump tvrdi da ga SAD treba zbog vlastite sigurnosti. Uz to, američki čelnik kazao je kako ga Washington mora posjedovati kako bi spriječio da ga preuzmu Rusija i Kina. S obzirom na to, pitali smo umjetnu inteligenciju kako bi izgledalo da Grenland postane dio SAD-a. ChatGPT kreirao nam je nekoliko fotografija koje možete pogledati u nastavku.
Kako se vidi na fotografijama, Grenlandom bi se vijorile američke zastave, a sve bi bilo puno američkih vojnika i vojne opreme. Uz to, na Grenlandu bi se, prema AI-u, nalazili i brojni poznati američki lanci, primarno brze hrane.