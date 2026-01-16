Probudila se s teškim teretom na prsima, a onda je suprug ušao u sobu: 'Dušo, ne miči se...'

Rachel Bloor iz Brisbanea doživjela je pravu noćnu moru kada se u ponedjeljak navečer probudila s teškim teretom na prsima i trbuhu. Isprva je pomislila da je na njoj njezin pas. No, kada je rukom prešla preko popluna, osjetila je kako se nešto migolji. "To definitivno nije bio pas", ispričala je kasnije za Australian Broadcasting Corporation. Probudio ju je suprug koji je, upalivši svjetlo, samo uspio reći: "Dušo, ne miči se. Na tebi je piton dug oko dva i pol metra". Unatoč šokantnom prizoru, Rachel je ostala iznenađujuće smirena. Njezina najveća briga bila je sigurnost dva psa. Dok je suprug izvodio ljubimce iz sobe, ona se centimetar po centimetar pažljivo izvlačila ispod zmije. "Nekako sam se izvukla", kazala je, a nakon toga uspjela je nježno usmjeriti pitona prema otvorenom prozoru spavaće sobe, kroz koji je zmija na kraju ispuzala van. "Čak ni tada nije izgledao pretjerano prestrašen“, dodala je. Vjeruje da je piton ušao kroz prozor na drugom katu, provukao se kroz kapke i zatim se sklupčao na njoj dok je spavala. Iako bi većinu ljudi takav susret ostavio bez daha, Rachel kaže da se zmija ne boji. "Laknulo mi je da to nije bila žaba. Žabe me plaše. Ne mogu ih podnijeti", kazala je.

Morelia spilota je naziv za pitona tepiha (carpet python), neotrovnu zmiju iz porodice pitona, poznatu po raznolikosti boja i uzoraka, koja živi diljem Australije, Nove Gvineje i okolnih otoka, prilagođavajući se raznim staništima, od tropskih šuma do stambenih naselja. Nisu otrovni, ali mogu narasti do tri metra i težiti do pet kilograma. Plijen ubijaju stezanjem, a hrane se pticama, gušterima, šišmišima i malim sisavcima. Stručnjaci ističu da se susreti s ljudima sve češće događaju zbog urbanog širenja, a ne zato što populacija zmija raste. "Naša dvorišta nude savršeno stanište za zmije. Pukotine u garažnim vratima ili otvoreni prozori su idealne ulazne točke" objašnjava Kurt Whyte, profesionalni hvatač zmija iz Ipswicha u Queenslandu.