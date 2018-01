Mario E. godinama je zlostavljao susjede: 'Zna se da je bio u zatvoru'

Kada su nakon višesatnog pregovaranja na Staru godinu, malo prije 12 sati, pripadnici Specijalne policije nasilno upali u stan Marija E. (57) u Ulici kneza Branimira 101 u Zagrebu, mora da su se šokirali onim što su vidjeli. A vjerojatno su i pomislili da su i oni i stanari okolnih kuća imali jako puno sreće.

Prekriven eksplozivom

Jer Mario E. ležao je mrtav, a njegovo tijelo jedva se vidjelo od hrpe eksplozivnih naprava kojima je bilo prekriveno. Satima prije prijetio je da će se ubiti i po svemu što je do sada poznato prijetnje je i obistinio ubivši se iz vatrenog oružja. Njegovoj smrti prethodili su sati neizvjesnosti i moglo bi se reći ludila, ispunjeni vikom, prijetnjama i pucnjavom. Jer prije no što su mu specijalci nasilno upali u stan, Mario E. iz stana je pucao prema susjedovim vratima, bacio je jednu bombu u dvorište kuće u kojoj je živio, jednu je bombu bacio i na Branimirovu. S obzirom na sve, prava je sreća što žrtava nije bilo i više.

A cijeli taj horor, kažu Željko i Gordana E., brat i šogorica Marija E., počeo je još 30. prosinca oko 16 sati.

– Počelo je s lupanjem i vikanjem. Bio je pijan, a kako se to nastavilo do kasno u noć, prvi smo put zvali policiju. Došli su, a on im nije htio otvoriti. Vikao je i bacao namještaj. Policajci su otišli, a on je nastavio vikati. A onda je počeo pucati. Susjedu se metak zabio pokraj vrata. Vidio sam da je išao u šupu iz koje je nešto nosio. Valjda oružje. Rekao je da će sve minirati. Pa stavio je nagaznu minu na svoja vrata (!?), bacao je bombe na dvorište i ulicu i prava je sreća da nitko od prolaznika nije poginuo – prepričava Željko E. što se sve događalo na Staru godinu.

On i njegova obitelj žive u stanu iznad Marija E., a zbog problema koje im je godinama radio, u više su navrata zvali policiju. No uzalud.

Devet godina zatvora

– Upozoravali smo ih da je naoružan. Zna se da je bio u zatvoru. Odležao je skoro devet godina zbog pokušaja ubojstva i krađa. Više nam je puta prijetio da će nas sve pobiti. U tom hororu bez ičije pomoći mi smo živjeli godinama – govore Željko i Gordana E.

Kažu da su policiju ponovo zvali nakon što je Mario E. počeo pucati i bacati bombe po dvorištu i cesti. Policajci su došli oko 2.30 u noći na nedjelju, nakon čega su evakuirali obitelj Željka E.

– Stupili su s njim u kontakt. Zvali su mu suprugu i sinove da s njim razgovaraju. No sve je bilo uzalud. Prijetio je da će se ubiti, da će sve dignuti u zrak. U nekom je trenutku prestao komunicirati. Kada mu je policija upala u stan, već je bio mrtav. Eksplozivne naprave što ih je imao po sebi, valjda su bile školske. Jer da su bile prave i da ih je uspio aktivirati, ne usudim se pomisliti što bi se dogodilo – kaže Željko E. Njegova supruga Gordana zdvojno zaključuje da se sve to moglo izbjeći samo da su institucije obavile svoj posao na vrijeme. I razoružale i pritvorile čovjeka koji oružje nije ni smio imati.