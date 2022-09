Zadarska policija završila obradu slučaja zlostavljanja u Biogradu, obavljeni razgovori s 11 dječaka

Zadarska policija obavila je razgovore s 11 dječaka koji su ili sudjelovali ili su nazočili maltretiranju osmoškolca u Biogradu krajem prošlog tjedna. No, za slučaj kojeg je javnosti ispričala majka, neće biti podnesene ni kaznene ni prekršajne prijave. Naime, zbog činjenice da su djeca u pitanju i da ne podliježu kaznenoj odgovornosti u ovom slučaju je, potvrdila je to za Večernji list Ivana Grbin glasnogovornica zadarske policije, otišlo samo posebno izvješće državnom odvjetništvu. Podsjetimo na izjavu majke koja je cijeli slučaj prijavila:

- Sin mi ide u peti razred osnovne škole u Biogradu. Otišao je u toalet gdje ga je iza vrata dočekala skupina od 10,15 učenika. To je prema riječima pedagoga. Oni su učenici šestog i sedmog razreda. Počeli su ga udarati šakama, pao je na pod, nastavili su ga tuči, jedan mu je stao na glavu, nogom mu je ugazio lice… Naišla je profesorica engleskog jezika koja ih je razdvojila… Ljuti me što nas jučer nitko iz škole nije nazvao. Ni nas roditelje, ni hitnu pomoć. Samo su nam rekli da je ‘otišao u krivi wc’ - izjavila je za lokalni portal Antene Zadar majka, a za Večernji list unatoč izjavi liječnika da nisu djetetu dali psihološku pomoć, rekla kako dječak ima noćne more i da treba daljnju liječničku pomoć. Nakon sto je policija obavila razgovore i proslijedila izvješće DORH-u preostala je reakcija škole, a ravnatelj je nakon objave zastrašujućeg slučaja zlostavljanja dječaka, izjavio da će počinitelji biti kažnjeni u skladu s pravilnikom škole.