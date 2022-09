Pretučen 11-godišnji dječak u školskom toaletu, 10 dječaka mu gazilo po licu i glavi!?

Jučer smo zaprimili o događaju da je više dječaka u školi pretuklo dječaka. Dojava je stigla dan kasnije u poslijepodnevnim satima i krim obrada je u tijeku. Dječaku je pružena liječnička pomoć i još ne znamo težinu ozljeda - rekla nam je o stravičnom događaju u biogradskoj osnovnoj školi u kojoj je prekjučer pretučen 11-godišnji dječak i to u prostorijama uz školski toalet. Antena Zadar prenosi razgovor s majkom dječaka.

- Sin mi ide u peti razred osnovne škole u Biogradu. Otišao je u toalet gdje ga je iza vrata dočekala skupina od 10,15 učenika. To je prema riječima pedagoga. Oni su učenici šestog i sedmog razreda. Počeli su ga udarati šakama, pao je na pod, nastavili su ga tuči, jedan mu je stao na glavu, nogom mu je ugazio lice… Naišla je profesorica engleskog jezika koja ih je razdvojila… Ljuti me što nas jučer nitko iz škole nije nazvao. Ni nas roditelje, ni hitnu pomoć. Samo su nam rekli da je ‘otišao u krivi wc’, u nevjerici je kazala zabrinuta majka čije je dijete zadržano u bolnici na promatranju.

– Kada je došao iz škole počeo je povraćati i žaliti se na bolove u trbuhu. U bolnici su mu napravili rendgen i ultrazvuk. Uočene su dvije traume od udaraca u području trbuha. Kako bolovi nisu stali, ostavili su ga na promatranju da ne bi slučajno došlo do unutarnjeg krvarenja, nastavlja majka pretučenog dječaka koju je škola, kazuje za Antenu Zadar, kontaktirala tek danas.

– Napokon su shvatili ozbiljnost situacije, rekli kako se radi o 10-ak djece. Ovo nasilje već traje već dulje vremena. Mom djetetu dogodilo se prvi put, ali u razgovoru s roditeljima čula sam za druge primjere. Neke su čak prebacivali u drugu smjenu kako bi ih razdvojili - kazala je za Antenu Zadar, a Ravnatelj Osnovne škole Biograd Joško Brtan je izjavio da su, kako se navodi, u školi smo upućeni u slučaj.

- Svi sudionici su poznati i njihovi su roditelji obaviješteni. To se dogodilo u sanitarnoj prostoriji koju ne kontroliramo, jer na to nemamo prava. Bit će kažnjeni u skladu s pravilnikom škole. Čekamo još klasifikaciju samog djela i u skladu s njom ćemo poduzeti daljnje korake. Ovakve situacije se ne događaju često, ali se susrećemo s njima. Stariji učenici se narodskim rječnikom idu glupirati i obično to rade mlađima. Cilj im nije bio nasilje. Naravno, to ih ne oslobađa krivice. Pravilnik je jasan. Ako se dogodi ozljeda, automatizmom ide ukor. Tu nema govora. Kada je fizička ozljeda u pitanju, osim škole, u slučaj se uključuju i liječnici i policija - navedena je izjava ravnatelja.

- Izašli smo u javnost samo zato da se ne bi sakrilo sto se dogodilo. Hvala Vam na pitanju za dječaka i samo vam želim reći da smo sad izašli iz bolnice i da ga čekaju daljnje pretrage i liječenje - rekla je u telefonskom razgovoru za Večernji list majka pretučenog dječaka.