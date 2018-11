Zaboravio svoje porijeklo i kaže: Treba hitno djelovati, migranti će na zimu biti spremni na sve

Tvrdnja stomatologa iz Lovasa, sela nedaleko od Vukovara, Nizara Shoukryja, da na granice Hrvatske treba postaviti fortifikacijske prepreke kako bi se zaustavili migranti, izazvala je brojne reakcije. Podsjeća se i kako je upravo Shoukry 2015. godine, u vrijeme migrantske krize, drukčije govorio. Tada je Shoukry, inače porijeklom Sirijac koji u Hrvatskoj živi više od 35 godina, zajedno sa suprugom Draganom radio kao prevoditelj, zbog čega je i dobio nagradu Ponos Hrvatske.

Misliti na interese Hrvatske

– Od tada pa do danas mnogo toga je drukčije. Svi migranti koji su dolazili tada su bili popisivani, uzimani su im otisci i bili su pod kontrolom. Danas to nije slučaj i oni bez kontrole ulaze u Hrvatsku. Prije tri godine, za razliku od danas, primali su ih u Sloveniji i Mađarskoj i vozili dalje. Sve to danas nije slučaj i stoga se Hrvatska nalazi pred velikim problemom – rekao je Shoukry.

Podsjetio je kako je i 2015. godine govorio da kontrola migranata treba biti veća kako bi se znalo tko ulazi. Tvrdi da većina migranata svih ovih godina nema dokumenata, svi su iz Sirije i svi rođeni 1. siječnja.

>> Pogledajte kakva je bila situacija s migrantima na GP-u Maljevac

[video: 27545 / ]

– Istina je da nam policija ne daje sve informacije. Isto tako, među migrantima više i nema Sirijaca nego su to osobe iz Irana, Afganistana, Maroka... Da ne bude zabune, ja sam i dalje za to da se tim ljudima pomogne, ali pri tome treba gledati interese Hrvatske. Treba prethodno dogovoriti prolaz preko Slovenije i prihvat u Njemačkoj te osigurati da svi oni budu popisani i pod kontrolom – rekao je Shoukry.

Dodaje i kako treba imati na umu da je Hrvatska na glavnoj ruti, a da je u Srbiji oko 4000 migranata, u Bosni i Hercegovini 15.000 a u Grčkoj 40.000. Svi oni, da bi došli do odredišta, moraju proći kroz Hrvatsku.

Ne žele se uklopiti

– Treba hitno djelovati i to prije zime jer će oni tada biti spremni na sve. Moramo misliti i o nadolazećoj turističkoj sezoni. Pri tome treba gledati i na to da mnogi od njih ne žele prihvatiti ovdašnji način života – rekao je Shoukry koji je u međuvremenu postao i član Glavnog odbora Mosta i potpredsjednik Skupštine Vukovarsko-srijemske županije.

>> Pogledajte situaciju s migrantima na granici