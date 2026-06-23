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KVANTNO RAČUNALO

Trump povukao potez koji bi mogao promijeniti tijek tehnološke utrke

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump participates in a cabinet meeting, at the White House
Evan Vucci/REUTERS
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
23.06.2026.
u 06:19

Kvantna računala koriste zakone kvantne fizike za obradu informacija na načine koji mogu riješiti određene složene probleme daleko brže nego čak i današnja superračunala

Američki predsjednik Donald Trump naredio je ubrzanje izgradnje kvantnog računala za znanstvena istraživanja i zaštitu vladinih sustava od kibernetičkih prijetnji čime jača američke napore u utrci s Kinom za tehnologijom koja bi mogla preokrenuti znanost i kibernetičku sigurnost. "Vjerujemo da se to može dogoditi do 2028.", rekao je Michael Kratsios, direktor Ureda za znanstvenu i tehnološku politiku Bijele kuće, u telefonskom razgovoru uoči objave, osvrnuvši se na kvantno računalo.

Trump je potpisao dva izvršna naloga, od kojih jedan nastoji zaštititi vladina računala od kibernetičkih napada potaknutih kvantnim računalima, postavljajući cilj prebacivanja ključnih vladinih računalnih sustava na postkvantnu kriptografiju do 2030. ili 2031. godine.

Kvantna računala koriste zakone kvantne fizike za obradu informacija na načine koji mogu riješiti određene složene probleme daleko brže nego čak i današnja superračunala. Mogla bi dešifrirati enkripciju koja štiti računala od hakiranja, što izaziva strahove od agresivnih kibernetičkih napada. Nalozi naglašavaju važnost koju Trumpova administracija pridaje osiguravanju američkog vodstva u kvantnoj utrci protiv Kine - koja bi mogla potaknuti napredak u umjetnoj inteligenciji, znanosti o materijalima i kemiji - uz istodobnu zaštitu od kibernetičkih prijetnji koje ta tehnologija donosi.

Nalog također nalaže Pentagonu da rasporedi kvantne senzore do 2028. Takvi senzori mogu pomoći zrakoplovima u navigaciji u ratnim zonama gdje su globalni sustavi pozicioniranja ometeni, a ugrađeni u satelite mogli bi se koristiti i za otkrivanje podzemnih aktivnosti poput gradnje tunela ili raketnih silosa iz svemira.

Jedan od naloga također ima za cilj jačanje međunarodne suradnje na zaštiti prava intelektualnog vlasništva i mjerama sigurnosti opskrbnog lanca "u svjetlu konkurenata i protivnika koji žele potkopati američku ekonomsku i nacionalnu sigurnost", rekao je Kratsios.

Ključne riječi
kvantno računalo Donald Trump

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