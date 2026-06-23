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UTJECAJ NA KONCENTRACIJU

Još jedna europska zemlja uvodi strogu zabranu mobitela u školama, razmatraju isto i za društvene mreže

Šibenik: Uskoro bi mogla stupiti na snagu odluka o zabrani mobitela u školama
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
23.06.2026.
u 03:00

Zabrana bi se odnosila na korištenje telefona u učionicama, kao i tijekom odmora, uz neke iznimke poput zdravstvenih razloga ili korištenja u obrazovne svrhe

Češka vlada podnijela je prijedlog zakona o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama od rujna 2027., rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Babiš, pridružujući se rastućem globalnom nastojanju da se ograniči vrijeme koje djeca školske dobi provode pred ekranima.

Zabrana bi se odnosila na korištenje telefona u učionicama, kao i tijekom odmora, uz neke iznimke poput zdravstvenih razloga ili korištenja u obrazovne svrhe. "Škole neće moći dopustiti učenicima da naprave pauzu s mobitelima iz drugih razloga", navodi se u nacrtu zakona.

Ovaj potez slijedi mjere drugih vlada za ograničavanje korištenja društvenih mreža ili mobilnih telefona među djecom. Poljska je ovog mjeseca slijedila zemlje poput Nizozemske, Južne Koreje i Italije u zabrani pametnih telefona u školama zbog zabrinutosti oko njihovog utjecaja na koncentraciju i ponašanje.

Što se tiče društvenih mreža, Australija je prva zabranila pristup djeci, a Velika Britanija je ovog mjeseca najavila zabranu za osobe mlađe od 16 godina. Babiš je rekao da vlada također razmatra zabranu društvenih mreža za djecu, slijedeći primjer Francuske i drugih zemalja koje su zauzele strože stavove zbog uočenih negativnih učinaka na djecu.
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Šibenik: Uskoro bi mogla stupiti na snagu odluka o zabrani mobitela u školama
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Ključne riječi
škole zabrana mobiteli

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