Još jedna europska zemlja uvodi strogu zabranu mobitela u školama, razmatraju isto i za društvene mreže

Češka vlada podnijela je prijedlog zakona o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama od rujna 2027., rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Babiš, pridružujući se rastućem globalnom nastojanju da se ograniči vrijeme koje djeca školske dobi provode pred ekranima.

Zabrana bi se odnosila na korištenje telefona u učionicama, kao i tijekom odmora, uz neke iznimke poput zdravstvenih razloga ili korištenja u obrazovne svrhe. "Škole neće moći dopustiti učenicima da naprave pauzu s mobitelima iz drugih razloga", navodi se u nacrtu zakona.

Ovaj potez slijedi mjere drugih vlada za ograničavanje korištenja društvenih mreža ili mobilnih telefona među djecom. Poljska je ovog mjeseca slijedila zemlje poput Nizozemske, Južne Koreje i Italije u zabrani pametnih telefona u školama zbog zabrinutosti oko njihovog utjecaja na koncentraciju i ponašanje.

Što se tiče društvenih mreža, Australija je prva zabranila pristup djeci, a Velika Britanija je ovog mjeseca najavila zabranu za osobe mlađe od 16 godina. Babiš je rekao da vlada također razmatra zabranu društvenih mreža za djecu, slijedeći primjer Francuske i drugih zemalja koje su zauzele strože stavove zbog uočenih negativnih učinaka na djecu.