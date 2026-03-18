ZADOVOLJSTVO U NINU

Za uklanjanje otpada na prostoru bivše vojarne Šepurine Vlada daje 4,5 milijuna eura

Autor
Frane Šarić
18.03.2026.
u 13:18

- Ova Odluka predstavlja važan korak u rješavanju dugogodišnjeg problema i početak novog poglavlja za ovaj prostor

Konačno! Iz Grada Nina izvjestili su da je na 154. sjednici Vlade Republike Hrvatske, danas donesena je Odluka o sanaciji lokacije onečišćene otpadom na prostoru bivše vojarne Šepurine. – Nakon dugog razdoblja postignut je dogovor o uklanjanju otpada s ove važne lokacije. Grad Nin, uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, poduzeo je sve potrebne aktivnosti – izrađen je geodetski elaborat količine otpada te plan njegova uklanjanja s prostora bivše vojarne Šepurine. Procijenjena količina odloženog otpada iznosi 37.943,30 m³ u obuhvatu zahvata veličine 1.871.914,85 m2. Vlada Republike Hrvatske osigurala je financijska sredstva za provedbu sanacije u ukupnom iznosu od 4.427.064,66 eura. Ova Odluka predstavlja važan korak u rješavanju dugogodišnjeg problema i početak novog poglavlja za ovaj prostor. Izuzetno se veselimo ovom iskoraku te zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske na uspješnoj suradnji – istakli su iz ninske gradske uprave.
