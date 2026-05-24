Može li zeleno-crveni zagorski duet Benčić – Hajdaš pobijediti Plenkovića?

Šume su se zazelenjele pa su lideri lijeve oporbe svečano objavili da kreću u ofenzivu. Odnosno, predizbornu kampanju s ciljem rušenja HDZ-a. Ofenzivu je pokrenuo duet Sandra Benčić i Siniša Hajdaš Dončić, liderica Možemo!, te aktualni šef SDP-a, koji se poznaju još iz djetinjstva jer potječu s istih zagorskih brega. Benčić je bila aktivistica, a Hajdaš je bio svašta, čak je u politički život krenuo upisom u HDZ, ali to valjda još iz vremena kada je nedodirljivi vladar Hrvatskog zagorja bio Ivan Jarnjak, pa je služio i Dončiću kao uzor. No nakon njega akcije Zagoraca jako su pale unutar vodstva HDZ-a, što je bio bedast potez, jer je odonda Zagorje više kliznulo ulijevo i nema sumnje da će opet glasati za svoje Zagorce, duet Benčić – Hajdaš.