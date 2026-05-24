Rat, Afrika, vojska, pa Končar – životna priča Gordana Kolaka

Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak primio nas je u uredu na zagrebačkoj Trešnjevki gdje se nalazi sjedište našeg industrijskog diva. Iako tvrtka sklapa milijunske ugovore po cijelom svijetu, neboder iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća ne odiše luksuzom poput brojnih novih poslovnih zgrada u metropoli, nego jednostavnošću i starim šarmom. Kroz prozore ureda i dvorana za sastanke vide se industrijske hale u kojima nastaju neki od Končarovih proizvoda. Na Trešnjevci je samo dio proizvodnje, a drugi laboratoriji i pogoni nalaze se u drugim kvartovima i prigradskim naseljima. Gordan Kolak upravlja Končarom posljednjih osam godina, a tvrtka bilježi snažan rast proizvodnje, prodaje, zaposlenosti, dobiti i broja ugovora koje realizira na tržištima od SAD-a, Njemačke i Norveške do Australije i Iraka. Posljednjih godina dobio je i nekoliko važnih nagrada, među kojima je priznanje "Gospodarstvenik godine" u izboru Večernjeg lista, a nedavno i nagradu "Vizionar godine" u projektu Tportala.