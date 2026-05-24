FOTO Tisuće pčela opkolile zgradu u Zagrebu: Ako ih sretnete, jednu stvar nikako nemojte pokušavati napraviti

Stanovnike i prolaznike na zagrebačkom Gornjem gradu danas je dočekao nesvakidašnji prizor. Kod podrumskih prozora jedne stambene zgrade nakupio se veliki roj pčela, koji je ubrzo privukao pažnju građana, ali i fotoreportera.
Pčele su formirale karakterističan „grozd”, gusto se okupljajući oko matice koju štite dok traže novu lokaciju za nastanjivanje. Riječ je, inače, o prirodnoj pojavi tipičnoj za svibanj, razdoblje kada je sezona rojenja pčela na vrhuncu.
Kada košnica postane pretijesna, stara matica zajedno s dijelom pčela radilica napušta postojeće društvo i kreće u potragu za novim domom. Dok izviđačice traže prikladno mjesto, ostatak roja privremeno se zadržava na sigurnoj lokaciji, što u urbanim sredinama često mogu biti podrumi, tavani ili grane drveća.
Građani pritom ne trebaju paničariti. Pčele su tijekom rojenja uglavnom mirne jer u tom trenutku nemaju košnicu ni zalihe meda koje bi morale braniti. Ubodi su rijetki i najčešće se događaju samo ako se roj pokuša otjerati ili uznemiriti.
Građanima se, međutim, savjetuje da ni u kojem slučaju ne pokušavaju sami ukloniti roj. Pčele ne treba prskati vodom, insekticidima niti ih tjerati metlama ili drugim predmetima jer bi ih to moglo potaknuti na obrambenu reakciju.
Ako se roj nalazi u blizini stambenog prostora, preporučuje se zatvoriti prozore i držati sigurnu udaljenost.
U ovakvim situacijama najbolje je nazvati Centar 112, koji potom obavještava dežurne pčelarske službe. Ovlašteni pčelari, opremljeni zaštitnom opremom, dolaze na teren, pažljivo skupljaju maticu i cijeli roj te ih premještaju u sigurno okruženje, najčešće u pčelinjak izvan grada.
