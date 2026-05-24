FOTO Tisuće pčela opkolile zgradu u Zagrebu: Ako ih sretnete, jednu stvar nikako nemojte pokušavati napraviti
Stanovnike i prolaznike na zagrebačkom Gornjem gradu danas je dočekao nesvakidašnji prizor. Kod podrumskih prozora jedne stambene zgrade nakupio se veliki roj pčela, koji je ubrzo privukao pažnju građana, ali i fotoreportera.
Pčele su formirale karakterističan „grozd”, gusto se okupljajući oko matice koju štite dok traže novu lokaciju za nastanjivanje. Riječ je, inače, o prirodnoj pojavi tipičnoj za svibanj, razdoblje kada je sezona rojenja pčela na vrhuncu.
Kada košnica postane pretijesna, stara matica zajedno s dijelom pčela radilica napušta postojeće društvo i kreće u potragu za novim domom. Dok izviđačice traže prikladno mjesto, ostatak roja privremeno se zadržava na sigurnoj lokaciji, što u urbanim sredinama često mogu biti podrumi, tavani ili grane drveća.
Građani pritom ne trebaju paničariti. Pčele su tijekom rojenja uglavnom mirne jer u tom trenutku nemaju košnicu ni zalihe meda koje bi morale braniti. Ubodi su rijetki i najčešće se događaju samo ako se roj pokuša otjerati ili uznemiriti.
Građanima se, međutim, savjetuje da ni u kojem slučaju ne pokušavaju sami ukloniti roj. Pčele ne treba prskati vodom, insekticidima niti ih tjerati metlama ili drugim predmetima jer bi ih to moglo potaknuti na obrambenu reakciju.
U ovakvim situacijama najbolje je nazvati Centar 112, koji potom obavještava dežurne pčelarske službe. Ovlašteni pčelari, opremljeni zaštitnom opremom, dolaze na teren, pažljivo skupljaju maticu i cijeli roj te ih premještaju u sigurno okruženje, najčešće u pčelinjak izvan grada.