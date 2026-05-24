Ovo je najzdravije voće na svijetu: Dva na dan tjeraju doktora iz kuće van

Osim što je iznimno ukusan, kivi je bogat vitaminima, mineralima i drugim nutrijentima. Za razliku od drugog voća, poput jagoda i borovnica, teško je kupiti loš ili bezukusan kivi. Uz sladak okus, osvaja i nizom zdravstvenih koristi, a poznat je i kao jedno od najzdravijih voća. Podrijetlom iz Kine, ova voćka uzgaja se u raznim dijelovima svijeta, a najveća proizvodnja trenutno je u Novom Zelandu. Kivi je nutritivno vrlo bogat, a 100 grama kivija sadrži više od 80 posto preporučene dnevne količine vitamina C. Vitamin C važan je za održavanje imuniteta, a štiti i stanice od oksidativnog stresa, prenosi Healthline.

Niskokaloričan je, sadrži malo proteina i masti, a veliku količinu vlakana, pa je odličan izbor za međuobrok. Sadrži i brojne biljne spojeve s antioksidativnim i protuupalnim djelovanjem, poput karotenoida. Vitamin C, vitamin E i karotenoidi, kako sugerira pregled čak 69 različitih istraživanja, mogli bi imati zaštitni učinak protiv određenih bolesti, poput srčanih bolesti. S obzirom na to da sadrži tvari s protuupalnim djelovanjem, poput kofeinske i klorogenske kiseline, pozitivno djeluje i na zdravlje crijeva te ostatka organizma. Određena istraživanja pokazala su da ukupni antioksidativni kapacitet kivija može biti veći nego kod mnogih popularnih vrsta voća, uključujući jabuke, grejp i kruške. Dakle, možda doktora iz kuće ne drži samo jedna jabuka na dan, nego i dva kivija.

Istraživanje iz 2022. godine sugerira da bi konzumacija dva kivija na dan mogla imati pozitivan utjecaj na krvni tlak. Naime, u sklopu tog istraživanja ispitanici su tijekom sedam tjedana svakodnevno jeli dva kivija, a za to vrijeme sistolički krvni tlak zdravih ispitanika bio je značajno niži nego prije početka konzumacije. Vlakna koja se nalaze u kiviju mogu pomoći i u regulaciji šećera u krvi, djeluju kao podrška rastu korisnih crijevnih bakterija te održavaju redovitu probavu i zdravlje crijeva općenito. Kivi djeluje kao vrijedan „čistač” crijeva, a kod osoba s kroničnim zatvorom konzumacija dva kivija dnevno tijekom četiri tjedna može poboljšati učestalost i konzistenciju stolice te smanjiti naprezanje tijekom pražnjenja crijeva. Ovo malo voće savršen je dodatak uravnoteženoj prehrani, a samo dva kivija na dan mogu pozitivno utjecati na vaše zdravlje i imunitet.