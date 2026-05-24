UKRAJINAC NIJE ZADOVOLJAN

Zelenski poslao tajno pismo vrhu EU-a i brutalno sasjekao Merzov plan: 'Ovo je nepravedno'

Mateja Papić
24.05.2026.
u 19:58

„Bilo bi nepravedno da Ukrajina bude prisutna u Europskoj uniji, ali da ostane bez prava glasa”, navodno je napisao Zelenski u pismu koje je Reuters dobio na uvid, inzistirajući na tome da je „pravo vrijeme da se krene naprijed s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način”.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro se usprotivio prijedlogu njemačkog kancelara Friedricha Merza o dodjeljivanju privremenog „pridruženog članstva” Kijevu u Europskoj uniji. Zelenski je poručio da bi svako rješenje koje nije punopravno članstvo bilo nepravedno, prenose mediji.

Ovo odbijanje dodatno produbljuje vidljivi razdor između Kijeva i ključnih europskih prijestolnica oko dinamike i uvjeta integracije Ukrajine u EU, proces koji je ubrzan nakon eskalacije sukoba 2022. godine, kada je Ukrajini dodijeljen status kandidata za članstvo. Zelenski od tada snažno lobira za ubrzani put prema punopravnom članstvu, s ciljem mogućeg ulaska već 2027. godine, dok veće države članice, uključujući Njemačku i Francusku, upozoravaju na potrebu opreza i postupnog pristupa.

Kako prenosi Reuters, Zelenski je svoje stajalište iznio u pismu upućenom predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi i ciparskom predsjedniku Nikosu Christodoulidesu, čija zemlja trenutačno predsjeda Vijećem EU-a. „Bilo bi nepravedno da Ukrajina bude prisutna u Europskoj uniji, ali da ostane bez prava glasa”, navodno je napisao Zelenski u pismu koje je Reuters dobio na uvid, inzistirajući na tome da je „pravo vrijeme da se krene naprijed s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način”.

Ukrajinski se čelnik izravno osvrnuo i na nedavni izborni poraz bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbána – čija je stranka izgubila na prošlomjesečnim parlamentarnim izborima – označivši to kao promjenu političkog krajolika koja otvara put za pristupanje Ukrajine. Orbán je tijekom svog mandata bio jedan od najglasnijih protivnika ukrajinskog članstva u bloku. To je protivljenje imalo znatnu institucionalnu težinu: prema postojećim pravilima EU-a, svaka nova zemlja koja traži pristupanje zahtijeva jednoglasnu potporu svih 27 država članica. Zelenski je u svom pismu također ustvrdio da Ukrajina „zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava unutar Europe”, prikazujući svoju zemlju kao branitelja šireg europskog projekta.

Prijedlog koji je Zelenski odbio, a koji se pripisuje kancelaru Merzu u pismu koje je navodno poslano vodstvu EU-a ranije ovog tjedna, ponudio bi Kijevu pristup odabranim programima financiranima iz EU-a te pravo da traži pomoć od država članica u slučaju napada. Prema tom planu, Ukrajina bi osigurala svoje predstavnike u Europskom vijeću, Europskoj komisiji i Europskom parlamentu, ali isključivo bez prava glasa. Ono što je ključno, status „pridruženog članstva” trenutačno uopće ne postoji unutar formalnog pravnog okvira ove organizacije.

Ključne riječi
Friedrich Merz Volodomir Zelenskij Ukrajina

