Zelenski poslao tajno pismo vrhu EU-a i brutalno sasjekao Merzov plan: 'Ovo je nepravedno'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro se usprotivio prijedlogu njemačkog kancelara Friedricha Merza o dodjeljivanju privremenog „pridruženog članstva” Kijevu u Europskoj uniji. Zelenski je poručio da bi svako rješenje koje nije punopravno članstvo bilo nepravedno, prenose mediji.

Ovo odbijanje dodatno produbljuje vidljivi razdor između Kijeva i ključnih europskih prijestolnica oko dinamike i uvjeta integracije Ukrajine u EU, proces koji je ubrzan nakon eskalacije sukoba 2022. godine, kada je Ukrajini dodijeljen status kandidata za članstvo. Zelenski od tada snažno lobira za ubrzani put prema punopravnom članstvu, s ciljem mogućeg ulaska već 2027. godine, dok veće države članice, uključujući Njemačku i Francusku, upozoravaju na potrebu opreza i postupnog pristupa.

Kako prenosi Reuters, Zelenski je svoje stajalište iznio u pismu upućenom predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi i ciparskom predsjedniku Nikosu Christodoulidesu, čija zemlja trenutačno predsjeda Vijećem EU-a. „Bilo bi nepravedno da Ukrajina bude prisutna u Europskoj uniji, ali da ostane bez prava glasa”, navodno je napisao Zelenski u pismu koje je Reuters dobio na uvid, inzistirajući na tome da je „pravo vrijeme da se krene naprijed s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način”.

Ukrajinski se čelnik izravno osvrnuo i na nedavni izborni poraz bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbána – čija je stranka izgubila na prošlomjesečnim parlamentarnim izborima – označivši to kao promjenu političkog krajolika koja otvara put za pristupanje Ukrajine. Orbán je tijekom svog mandata bio jedan od najglasnijih protivnika ukrajinskog članstva u bloku. To je protivljenje imalo znatnu institucionalnu težinu: prema postojećim pravilima EU-a, svaka nova zemlja koja traži pristupanje zahtijeva jednoglasnu potporu svih 27 država članica. Zelenski je u svom pismu također ustvrdio da Ukrajina „zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava unutar Europe”, prikazujući svoju zemlju kao branitelja šireg europskog projekta.

Prijedlog koji je Zelenski odbio, a koji se pripisuje kancelaru Merzu u pismu koje je navodno poslano vodstvu EU-a ranije ovog tjedna, ponudio bi Kijevu pristup odabranim programima financiranima iz EU-a te pravo da traži pomoć od država članica u slučaju napada. Prema tom planu, Ukrajina bi osigurala svoje predstavnike u Europskom vijeću, Europskoj komisiji i Europskom parlamentu, ali isključivo bez prava glasa. Ono što je ključno, status „pridruženog članstva” trenutačno uopće ne postoji unutar formalnog pravnog okvira ove organizacije.