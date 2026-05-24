Udala se Marsela iz 'Života na vagi', bivši natjecatelji podijelili su atmosferu s vječanja

Bivša kandidatkinja sedme sezone RTL-ovog showa Život na vagi, Marsela Karamatić, ove se subote udala za svog dugogodišnjeg partnera. Na svadbenom slavlju okupili su se obitelj, prijatelji i brojni kandidati iz showa, među kojima su bili Nina Bandić, Mislav i Silvija Vlašić. Dio atmosfere s vjenčanja podijelili su na društvenim mrežama objavivši fotografije i snimke veselja. Marsela, koja dolazi iz Velike Gorice, gledateljima je ostala poznata po svojoj borbi u sedmoj sezoni Života na vagi. Na prvom vaganju imala je 173,9 kilograma, a kao jedna od nefinalistica dobila je priliku ponovno stati na vagu i boriti se za nagradu od 7500 eura. Prije završnog vaganja otkrila je kako joj je veliku podršku pružao privatni trener, dok joj je sestra Karmela pomagala oko prehrane. U šali je tada rekla da njezin zaručnik „više ne radi sve za nju, osim što ide na posao“.

Na finalnom vaganju vaga je pokazala 127,3 kilograma, što znači da je Marsela izgubila ukupno 46,6 kilograma. Tijekom sudjelovanja u showu iskreno je govorila o nesigurnostima s kojima se suočavala. „Neugodno mi je jer mislim da me ljudi osuđuju. Jednostavno želim živjeti kao normalan čovjek i ne razmišljati hoće li nešto puknuti ako sjednem na to“, rekla je tada Marsela, ističući kako je shvatila da se mora izboriti za sebe i svoju budućnost. Posebno je naglašavala koliko joj znači podrška obitelji, zaručnika i njegove obitelji, a sestru Karmelu opisala je kao svoju najbolju prijateljicu.

Podsjetimo, prije ulaska u show upravo su joj zaručnik i sestra bili najveća podrška iz publike. Karmela, koju gledatelji poznaju iz RTL-ovog showa Superpar, tada je otvoreno govorila o zabrinutosti cijele obitelji za Marselino zdravlje. „Situacija je postala takva da strahujem za njezin život. Mislim da joj je ovo posljednja šansa“, rekla je Karmela kroz suze te dodala kako je Marsela iznimno uporna, ali da se godinama borila s vraćanjem izgubljenih kilograma. Unatoč svemu, obitelj joj je od početka pružala bezrezervnu podršku na putu prema zdravijem životu.