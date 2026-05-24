Veliki preokret na Mediteranu: Krajnja desnica u naletu, a u parlament ulaze i – influenceri s društvenih mreža

Ciparska krajnja desnica ostvarila je uspjeh na nedjeljnim izborima, dok je protukorupcijski novoosnovani pokret s influencerima s društvenih mreža ušao u parlament, pokazuju rezultati, u izborima za koje analitičari kažu da će preoblikovati politički krajolik otoka. Nešto više od pola milijuna Ciprana izašlo je u nedjelju na birališta kako bi izabrali 56 zastupnika, na izborima koji se smatraju pokazateljem trendova uoči predsjedničkih izbora za dvije godine. Ključni pobornici aktualnog predsjednika Nikosa Christodoulidesa, centrista, bili su među najvećim gubitnicima večeri.

Nakon što je prebrojana većina glasova, rezultati koje je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova pokazuju da krajnje desni ELAM, ogranak zabranjene grčke stranke Zlatna zora, ima oko 11 posto glasova, što je porast u odnosu na 6,8 posto na posljednjim parlamentarnim izborima 2021. godine, čime je postala treća stranka po veličini u parlamentu. Nalazi se iza desnog DISY-a i komunističkog AKEL-a, koji su osvojili 27,2 posto i 23,8 posto glasova, s malim porastom za AKEL i malim padom za DISY.

Iako izvršna vlast na Cipru leži u rukama predsjednika, izbori i gubitak političkih saveznika mogli bi naznačiti koje nove saveze centrist Christodoulides možda mora sklopiti ako želi biti ponovno izabran 2028. godine. Tri centrističke stranke koje podupiru Christodoulidesa - Diko, Dipa i EDEK - pretrpjele su gubitke. EDEK, socijalistička stranka posebno istaknuta u ciparskoj politici od svog osnivanja 1969. godine, nije dostigla prag od 3,6 posto za ulazak u parlament. Dipa također nije prešla prag.

Korupcija i troškovi života bili su istaknute teme u kampanjama. ELAM je kampanju vodio protiv migracija i zauzima čvrst stav u pregovorima s ciparskim Turcima na etnički podijeljenom otoku, zagovarajući zatvaranje kontrolnih točaka koje povezuju obje strane duž tampon zone pod kontrolom UN-a. ALMA, novoosnovani pokret koji je kampanju vodio na temama odgovornosti i političkih reformi, po prvi put je osvojila zastupnička mjesta s oko 6 posto glasova. Isključila je svaku suradnju s ELAM-om u parlamentu.