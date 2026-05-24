'Ako za vas Thompson ima neke lijepe pjesme, onda vam priznajte si, ne smeta promoviranje zloćudnog nacionalizma'

Sveučilišna profesorica, prevoditeljica, spisateljica i povrh svega toga jedna divna, plemenita duša – Đurđica Čilić – postaje i ovogodišnja književna rekorderka jer je od početka ove godine objavila već tri knjige. Uskoro će i četvrtu. One tri koje već možemo čitati su: knjiga njezinih esejističkih znanstvenih tekstova "Radost tumačenja" (u izdanju Durieuxa), antologija poljske poezije 20. i 21. stoljeća "Drugog kraja svijeta neće biti" te nova zbirka priča "Vidimo se na papiru" (obje u izdanju V.B.Z.-a), a očekuje se još i objavljivanje svojevrsnog dnevnika čitanja.
