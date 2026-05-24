Pijana im se zabila ravno u kuću, Miroslavu i Zdenki samo je jedno bitno: 'Drago nam je da je vozačica dobro'

U Uljaniku kraj Garešnice dogodila se nesvakidašnja prometna nesreća u kojoj je pijana vozačica automobilom sletjela s kolnika i završila u obiteljskoj kući 71-godišnjeg mještanina. Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih, no nastala je materijalna šteta i veliki šok za ukućane.
Prema policijskom izvješću, vozačica je zbog neprilagođene brzine zahvatila rub kolnika te izgubila kontrolu nad vozilom, nakon čega se zabila u kuću. Policija je alkotestirala 29-godišnjakinju te joj izmjerila 1,43 promila alkohola u organizmu. Na mjestu događaja naplaćena joj je novčana kazna zbog počinjenih prometnih prekršaja, a protiv nje će biti podnesen i prekršajni nalog zbog vožnje pod utjecajem alkohola.
Vlasnici kuće ispričali su za Dnevnik Nove TV kako je sve izgledalo u trenutku nesreće. "Bio sam budan, ležao sam u sobi kada sam čuo nekakav udarac. Vidio sam automobil pred prozorom i to je to. Izašli smo van i gledali, ne možemo se živi snaći. Ona je nekako izašla iz auta i rekla da ju ruka boli. Ja sam otišao do telefona, zvao policiju i hitnu. Oni su stigli zajedno s vatrogascima pa su službe odradile svoje", ispričao je Miroslav.
"Drago mi je da je osoba izašla živa i zdrava. Da joj se nije nešto dogodilo, da nije netko poginuo, ali da je bio stres... Možete zamisliti kada se probudite da vidite auto skoro pod prozorom", dodala je vlasnica kuće Zdenka.
Na tri slike se vidi kako auto nije u kontaktu sa zidom kuće. Dakle nije im se zabila "ravno u kuću"!