Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NESVAKIDAŠNJA PROMETNA NESREĆA

Pijana im se zabila ravno u kuću, Miroslavu i Zdenki samo je jedno bitno: 'Drago nam je da je vozačica dobro'

Prometna nesreća
Foto: JVP Garešnica
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
24.05.2026.
u 18:52

Vozačica je zbog neprilagođene brzine zahvatila rub kolnika te izgubila kontrolu nad vozilom, nakon čega se zabila u kuću. Policija je alkotestirala 29-godišnjakinju te joj izmjerila 1,43 promila alkohola u organizmu.

U Uljaniku kraj Garešnice dogodila se nesvakidašnja prometna nesreća u kojoj je pijana vozačica automobilom sletjela s kolnika i završila u obiteljskoj kući 71-godišnjeg mještanina. Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih, no nastala je materijalna šteta i veliki šok za ukućane.

Prema policijskom izvješću, vozačica je zbog neprilagođene brzine zahvatila rub kolnika te izgubila kontrolu nad vozilom, nakon čega se zabila u kuću. Policija je alkotestirala 29-godišnjakinju te joj izmjerila 1,43 promila alkohola u organizmu. Na mjestu događaja naplaćena joj je novčana kazna zbog počinjenih prometnih prekršaja, a protiv nje će biti podnesen i prekršajni nalog zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Vlasnici kuće ispričali su za Dnevnik Nove TV kako je sve izgledalo u trenutku nesreće. "Bio sam budan, ležao sam u sobi kada sam čuo nekakav udarac. Vidio sam automobil pred prozorom i to je to. Izašli smo van i gledali, ne možemo se živi snaći. Ona je nekako izašla iz auta i rekla da ju ruka boli. Ja sam otišao do telefona, zvao policiju i hitnu. Oni su stigli zajedno s vatrogascima pa su službe odradile svoje", ispričao je Miroslav.

Unatoč dramatičnom prizoru, Miroslav i njegova supruga istaknuli su i olakšanje što nitko nije teže stradao. "Drago mi je da je osoba izašla živa i zdrava. Da joj se nije nešto dogodilo, da nije netko poginuo, ali da je bio stres... Možete zamisliti kada se probudite da vidite auto skoro pod prozorom", dodala je vlasnica kuće Zdenka.

FOTO Na Jarunu se sudarili tramvaj i policija. Tramvaj iskočio iz tračnica, ljudi počeli vrištati
Prometna nesreća
1/17
Ključne riječi
Garešnica prometna nesreća

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar antikomunist1
antikomunist1
19:45 24.05.2026.

Na tri slike se vidi kako auto nije u kontaktu sa zidom kuće. Dakle nije im se zabila "ravno u kuću"!

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
19:54 24.05.2026.

zabio se u kuću??? na kakvim je drogama novinar??? auto nije NI TAKNU kuću

AN
Antonio1952
20:10 24.05.2026.

Izasla je zdrava, ziva i pijana.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!