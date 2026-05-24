Pijana im se zabila ravno u kuću, Miroslavu i Zdenki samo je jedno bitno: 'Drago nam je da je vozačica dobro'

U Uljaniku kraj Garešnice dogodila se nesvakidašnja prometna nesreća u kojoj je pijana vozačica automobilom sletjela s kolnika i završila u obiteljskoj kući 71-godišnjeg mještanina. Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih, no nastala je materijalna šteta i veliki šok za ukućane.

Prema policijskom izvješću, vozačica je zbog neprilagođene brzine zahvatila rub kolnika te izgubila kontrolu nad vozilom, nakon čega se zabila u kuću. Policija je alkotestirala 29-godišnjakinju te joj izmjerila 1,43 promila alkohola u organizmu. Na mjestu događaja naplaćena joj je novčana kazna zbog počinjenih prometnih prekršaja, a protiv nje će biti podnesen i prekršajni nalog zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Vlasnici kuće ispričali su za Dnevnik Nove TV kako je sve izgledalo u trenutku nesreće. "Bio sam budan, ležao sam u sobi kada sam čuo nekakav udarac. Vidio sam automobil pred prozorom i to je to. Izašli smo van i gledali, ne možemo se živi snaći. Ona je nekako izašla iz auta i rekla da ju ruka boli. Ja sam otišao do telefona, zvao policiju i hitnu. Oni su stigli zajedno s vatrogascima pa su službe odradile svoje", ispričao je Miroslav.

Unatoč dramatičnom prizoru, Miroslav i njegova supruga istaknuli su i olakšanje što nitko nije teže stradao. "Drago mi je da je osoba izašla živa i zdrava. Da joj se nije nešto dogodilo, da nije netko poginuo, ali da je bio stres... Možete zamisliti kada se probudite da vidite auto skoro pod prozorom", dodala je vlasnica kuće Zdenka.