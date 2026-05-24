Svjedočimo ne samo kraju međunarodnog liberalnog poretka nego i kraju kapitalizma kao političkog sustava

Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, povratak Donalda Trumpa, uspon Kine i kriza Europe svjedoče o novoj ubrzanoj fazi globalnog preslagivanja snaga. Svijet se nalazi usred duboke civilizacijske i geopolitičke transformacije. O tim procesima, ali i o budućnosti Hrvatske, Europe i cijeloga svijeta, razgovarali smo sa Zdravkom Mršićem, prvim ministrom vanjskih poslova u neovisnoj Hrvatskoj i dugogodišnjim analitičarem međunarodnih odnosa, koji iznosi postavku prema kojoj je sadašnja globalna kriza zapravo znak iscrpljenosti zapadnog kapitalističkog modela i rađanja novog svjetskog poretka, koji će se temeljiti na suradnji i trajnom miru.