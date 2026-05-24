Antun ne može na kraj sa svojom susjedom u Zagrebu: 'Uzgada štakore, to su njezina dječica. Veliki su kao mačke'

Stanovnici Sljezove ulice u zagrebačkoj Dubravi tvrde da već godinama žive u strahu zbog najezde štakora koji se, kako kažu, šire iz susjedne kuće. Situacija je, ističu, postala toliko ozbiljna da djecu više ne puštaju u dvorišta, a prozore drže zatvorenima čak i tijekom najvećih vrućina. Glodavce opisuju kao “velike poput mačaka”, a tvrde da se slobodno kreću njihovim posjedima i da se više uopće ne boje ljudi. Iza sebe ostavljaju izmet, a ponekad uginu u dvorištima pa ih susjedi sami moraju uklanjati. Nakon brojnih prijava nadležnim službama, kažu da se osjećaju prepušteni sami sebi.

"Molimo Vas za pomoć. Naša susjeda uzgaja štakore i ne želi prihvatiti nikakvu našu pomoć. Institucije smo kontaktirali, a oni do sada ništa nisu napravili. Ovo traje puno godina, ne možemo sjediti u dvorištu. Počeli su izlaziti van, uopće nas se ne boje", apel je očajnih stanara upućeni Dnevniku. Kuće u Sljezovoj ulici građene su u nizu, no susjedi kažu da sa stanarkom na kućnom broju 16 ne dijele samo zidove, već i smrad, otpad i štakore. Tvrde da žena glodavce hrani i da se prema njima odnosi kao prema kućnim ljubimcima.

"Ona ih ne truje, ona kao da ih uzgaja. Ja bih rekao da su to njezina dječica. To su mrcine, vidi se da su dobro uhranjeni, oni ne idu po našem dvorištu tražiti hranu, nego se idu prošetati", ispričao je susjed Antun. Zbog najezde glodavaca terase su im prazne, a prozore drže zatvorenima i po najvećim vrućinama. Susjedi ističu kako ovo više nije samo komunalni problem, već smatraju i da je ženi očito potrebna pomoć.

Specijalisti upozoravaju kako situacija predstavlja ozbiljan javnozdravstveni rizik. Tomislav Sukalić s Hrvatskog veterinarskog instituta objasnio je da se radi o smeđem štakoru, vrsti koja živi uz čovjeka i ima iznimno velik reprodukcijski potencijal. "On postaje spolno zreo s već 75 dana. Gestacijski period je 22 dana. Može imati 5 do 7 legla godišnje s u prosjeku 10 jedinki. Dakle, teoretski, vi možete u godini dana imati od 10 do 15.000 novih jedinki", pojasnio je Sukalić, dodajući da je u praksi brojka manja ovisno o dostupnosti hrane i zaklona. Naglasio je da su štakori prijenosnici bolesti poput salmoneloze i leptospiroze, koje su akutne bakterijske infekcije.

Sukalić ističe da je za suzbijanje potrebna primjena integriranog sustava, odnosno kombinacija mehaničkih i kemijskih mjera. "U svakom slučaju treba postaviti jedan zaštitni perimetar prema susjedima i prema okolnim objektima. U početku treba raditi česte kontrole svakih dva dana nekoliko puta, pa sedam dana, i kroz tri mjeseca ponoviti dok se ne uspostavi jedan normalni period obavezne preventivne deratizacije koja se provodi godišnje dva puta", zaključio je. Ana Marija Lisjak iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad potvrdila je da su upoznati sa situacijom. "Odmah po primitku obavijesti od policije izvršen je terenski izvid na adresi. Ono što smo mi poduzeli je također kontaktiranje sanitarne inspekcije, ekološkog i sanitetskog servisa, tako da je dogovoreno, već se poduzimaju mjere otklanjanja otpada, isto tako i deratizacije", rekla je.

Navela je da su već postavljene klopke i otrov za glodavce te da će se sljedeći tjedan početi s odvozom glomaznog otpada. Ipak, djelatnice Zavoda nisu ušle u kuću. "Moram ovdje napomenuti da, sukladno samom Ustavu koji propisuje nepovredivost doma, mi nemamo ovlasti ulaziti u nečiji dom bez pristanka osobe", objasnila je Lisjak. Na pitanje o pravima susjeda čija su djeca ugrožena, odgovorila je da prava pojedinca ne bi smjela biti na štetu drugih te da u takvim slučajevima nadležne institucije trebaju postupati. "Mi uvijek postupamo u okviru svojih ovlasti, odlazi se na terenski izvid, mi možemo ponuditi određena prava i usluge u sustavu socijalne skrbi", dodala je.

Za procjenu psihičkog stanja stanarke, Lisjak je nadležnim proglasila zdravstveni sustav. "Tu je ipak na zdravstvenom sustavu, odnosno na doktoru opće, obiteljske medicine, da procijeni ima li osoba određenih zdravstvenih poteškoća. Mi ćemo kontaktirati nadležnog liječnika i vidjeti što će liječnik dalje poduzeti. On isto tako, ako gospođa ne dođe kod liječnika, ima obvezu izaći na teren", pojasnila je. "Angažirane su sve institucije, svatko će poduzimati radnje iz svoje nadležnosti i nadamo se dobrom ishodu", zaključila je Lisjak.