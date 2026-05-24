VIDEO Stigle su nove zastrašujuće snimke. Ukrajina potvrdila napad Orešnikom

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je da je Rusija tijekom noćnog napada na Ukrajinu upotrijebila balistički projektil srednjeg dometa Orešnik, javlja UNN. Kako je priopćilo Ratno zrakoplovstvo Ukrajine, tijekom noći na 24. svibnja, odnosno od 18 sati 23. svibnja, Rusija je izvela masovni kombinirani napad na ukrajinski teritorij koristeći jurišne dronove te projektile lansirane iz zraka, s mora i s kopna.

"Neprijatelj je, među ostalim, upotrijebio i jednu balističku raketu srednjeg dometa (područje lansiranja – Kapustin Jar, Astrahanska oblast, Ruska Federacija)", navodi se u priopćenju ukrajinskog ratnog zrakoplovstva. Ranije su pojedini nadzorni i vojni Telegram kanali objavili da je Rusija vjerojatno pogodila grad Bila Cerkva upravo balističkim projektilom Orešnik. Nedugo nakon toga, iz Kijevskog regionalnog tužiteljstva poručili su da se još utvrđuje točna vrsta oružja korištenog u napadu na područje Bilocerkivskog okruga.

Rusija je dosad dvaput upotrijebila projektil Orešnik u napadima na Ukrajinu. Riječ je o balističkom projektilu kojim se ruski predsjednik Vladimir Putin više puta hvalio tvrdeći da ga je zbog brzine, koja navodno doseže deset puta veću brzinu od zvuka, gotovo nemoguće presresti. Prvi put Moskva je Orešnik lansirala u studenome 2024. godine, kada je meta bila, prema ruskim tvrdnjama, vojna tvornica u Ukrajini. Ukrajinski izvori tada su naveli da projektil nije nosio eksplozivne bojeve glave, već njihove imitacije, zbog čega je šteta bila ograničena. Drugi zabilježeni napad izveden je u siječnju 2026. godine, kada je projektil pogodio područje Lavovske regije na zapadu Ukrajine.

A Russian RS-26 Rubezh intermediate-range ballistic missile struck near Bila Tserkva in the Kyiv region.



The information was confirmed to RBC-Ukraine by Yurii Ihnat, head of communications for Ukraine's Air Force.



