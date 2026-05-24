Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAZORNI NAPAD

VIDEO Stigle su nove zastrašujuće snimke. Ukrajina potvrdila napad Orešnikom

Screenshoot
Autori: Danijel Prerad, Lorena Posavec
24.05.2026.
u 09:33

Rusija je dosad dvaput upotrijebila projektil Orešnik u napadima na Ukrajinu

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je da je Rusija tijekom noćnog napada na Ukrajinu upotrijebila balistički projektil srednjeg dometa Orešnik, javlja UNN. Kako je priopćilo Ratno zrakoplovstvo Ukrajine, tijekom noći na 24. svibnja, odnosno od 18 sati 23. svibnja, Rusija je izvela masovni kombinirani napad na ukrajinski teritorij koristeći jurišne dronove te projektile lansirane iz zraka, s mora i s kopna.

Napad na Kijev

"Neprijatelj je, među ostalim, upotrijebio i jednu balističku raketu srednjeg dometa (područje lansiranja – Kapustin Jar, Astrahanska oblast, Ruska Federacija)", navodi se u priopćenju ukrajinskog ratnog zrakoplovstva. Ranije su pojedini nadzorni i vojni Telegram kanali objavili da je Rusija vjerojatno pogodila grad Bila Cerkva upravo balističkim projektilom Orešnik. Nedugo nakon toga, iz Kijevskog regionalnog tužiteljstva poručili su da se još utvrđuje točna vrsta oružja korištenog u napadu na područje Bilocerkivskog okruga.

Rusija je dosad dvaput upotrijebila projektil Orešnik u napadima na Ukrajinu. Riječ je o balističkom projektilu kojim se ruski predsjednik Vladimir Putin više puta hvalio tvrdeći da ga je zbog brzine, koja navodno doseže deset puta veću brzinu od zvuka, gotovo nemoguće presresti. Prvi put Moskva je Orešnik lansirala u studenome 2024. godine, kada je meta bila, prema ruskim tvrdnjama, vojna tvornica u Ukrajini. Ukrajinski izvori tada su naveli da projektil nije nosio eksplozivne bojeve glave, već njihove imitacije, zbog čega je šteta bila ograničena. Drugi zabilježeni napad izveden je u siječnju 2026. godine, kada je projektil pogodio područje Lavovske regije na zapadu Ukrajine.

Ključne riječi
Orešnik Ukrajina rat u Ukrajini Rusija

Komentara 36

Pogledaj Sve
NA
NANO
09:52 24.05.2026.

Klasični teroristički napad Putinove terorističke zločinačke klike. Bravo sve međunarodne organizacije koje ste tako brzo reagirale na ovaj teroristički zločin ovom velikom šutnjom. Ovih par svjetskih razbojnika stvarno su vas suvereno ušutkali.

Avatar Navijač
Navijač
09:53 24.05.2026.

Više ih ni nemaju. Kako neku naprave, tako je i ispale na Ukrajinu. Ali svatko tko prati razvoj ukrajinske vojne industrije može vidjeti da ni oni nisu daleko od nekog svog "Orešnika". Sad su napravili zamjenu za Tomahawk , kojaoja leti nisko i prati konfiguraciju terena i zaljučava cilj ali višestruko jeftiniji i dometa 2000. kilometara. Krenio je u serijsku proizvodnju i više ga ni ne traže od Amerikanaca.

Avatar alteralterego001
alteralterego001
10:01 24.05.2026.

U komentarima Ruskih trolova opravdanje za ovaj krvnički napad je osveta za Ukrajinsku akciju protiv FSB kadeta. Po toj logici je onda opravdan bilo masakr i uništenje cijelog sela Lidice od nacista nakon što je Češki pokret otpora ubio Reinhardd Heydricha? Bezumno, maloumno i sramotno da se uopće dopuštaju ovakvi komentari.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Mostar: Darijana Filipović, kandidatkinju za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH
Premium sadržaj
7
Darijana Filipović

'Imam osjećaj da među Bošnjacima slabi raspoloženje za još jedno preglasavanje Hrvata, jasno im je da to ništa dobroga nije donijelo BiH'

"Svaki građanin BiH ima puna građanska prava. Ali tri naroda koja su tu državu utemeljila imaju pravo na jednako predstavljanje. To nije privilegij, to je pravednost. I to je europska norma. Upravo je Europski sud za ljudska prava to potvrdio kad je tužbu jednog od bošnjačkih kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva proglasio političkim aktivizmom"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!