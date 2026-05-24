UHIĆENA HRVATSKA DRŽAVLJANKA

Horor u njemačkom gradiću: Hrvatica uhićena zbog ubojstva dečka (52), nakon jezivog čina mirno sačekala policiju

Mateja Papić
24.05.2026.
u 19:43

Osumnjičena 48-godišnjakinja zatečena je u istoj zgradi te prilikom uhićenja nije pružala nikakav otpor

U gradiću Eutingen im Gäu, nedaleko od Pforzheima, u subotu kasno navečer dogodio se krvavi zločin koji je šokirao tamošnju javnost. Državljanka Hrvatske (48) nalazi se u istražnom zatvoru zbog sumnje da je oštrim predmetom usmrtila svog 52-godišnjeg partnera.

Stravičan zločin otkriven je u subotu, nekoliko minuta prije ponoći, kada je operativni centar policijske uprave u Pforzheimu zaprimio šokantan telefonski poziv. S druge strane linije nalazila se 48-godišnja žena koja je dežurnom policajcu izjavila kako je upravo ubila svog dečka. Na mjesto događaja, u stambenu zgradu u mjestu Eutingen im Gäu, odmah je upućeno nekoliko policijskih patrola i ekipa hitne pomoći. Nažalost, za 52-godišnjeg muškarca svaka je pomoć stigla prekasno. Liječnici su mogli samo konstatirati smrt, a njegovo beživotno tijelo pronađeno je u stanu. Osumnjičena 48-godišnjakinja zatečena je u istoj zgradi te prilikom uhićenja nije pružala nikakav otpor.

Uz dežurnu kriminalističku policiju i forenzičare, u istragu je odmah uključen i Institut za sudsku medicinu u Tübingenu. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, 52-godišnjak je zadobio teške i smrtonosne ozljede nanesene "oštrim predmetom". Iz policije su potvrdili kako su žrtva i uhićena žena bili u ljubavnoj vezi.

U nedjelju poslijepodne, na zahtjev državnog odvjetništva u Rottweilu, osumnjičena je izvedena pred sudca istrage koji joj je odredio istražni zatvor zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela ubojstva. Iz policijske uprave potvrdili su da uhićena žena ima hrvatsko državljanstvo. 

ST
StariSokol
20:00 24.05.2026.

Malo mi je čudno jer po običaju ako je Hrvat ili Hrvatica pišu se svi podatki od stoljeća sedmoga na ovamo.. Hrvatska državljanka ?

Avatar nekakav
nekakav
20:03 24.05.2026.

Kad se muškarca od 52 godine naziva dečkom, onda mi je malo jasnije do kud smo se već popeli na stablo...

SV
Svastacuje
20:01 24.05.2026.

Dečko 52 godine???

