FOTO Hajdukova legenda potukla se s Mamićem, letjele su šake na Poljudu
Derbi Hajduka i Dinama u ožujku 2014. ostao je u sjeni nevjerojatnog incidenta u svečanoj loži Poljuda. Ponašanje Zdravka Mamića kulminiralo je fizičkim sukobom s legendom Hajduka, Ivom Begom, a sve je završilo privođenjem i prekršajnim prijavama.
Tenzije tijekom vječnog derbija u ožujku 2014. nisu se osjećale samo na travnjaku, već i u svečanoj loži Poljuda. Tadašnji izvršni predsjednik Dinama, Zdravko Mamić, od prvog je trenutka bio u središtu pozornosti. Tijekom cijelog susreta verbalno se sukobljavao s gledateljima, a na provokacije sa zapada odgovarao je pokazivanjem bosanskog grba.
Kulminacija je uslijedila pred kraj utakmice, koju je Dinamo dobio 2:0. Nakon gola Alena Halilovića, Mamićeva proslava isprovocirala je gotovo sve prisutne, prelijevajući čašu strpljenja legendi Hajduka, preminulom Ivi Begi.
Dok su ga policajci izvodili, 63-godišnji Rajko Buljan udario ga je šakom u glavu. Nakon utakmice, Zdravko Mamić završio je u policiji zbog remećenja javnog reda i mira, s njim su privedeni i Bego te Buljan. Poduzetnik Mijo Pašalić, koji se s Mamićem ranije verbalno sukobio, prošao je bez prijave.
Epilog se odigrao na Prekršajnom sudu u Splitu. Mamić i Bego pušteni su nedugo nakon privođenja. Mamić je proglašen krivim zbog remećenja javnog reda i mira te je kažnjen novčanom kaznom od otprilike 100 eura (tadašnjih 750 kuna). Ivi Begi izrečena je kazna od oko 50 eura (375 kuna), a obojici je u kaznu uračunat dan proveden u pritvoru.