FOTO Hajdukova legenda potukla se s Mamićem, letjele su šake na Poljudu

Derbi Hajduka i Dinama u ožujku 2014. ostao je u sjeni nevjerojatnog incidenta u svečanoj loži Poljuda. Ponašanje Zdravka Mamića kulminiralo je fizičkim sukobom s legendom Hajduka, Ivom Begom, a sve je završilo privođenjem i prekršajnim prijavama.
Tenzije tijekom vječnog derbija u ožujku 2014. nisu se osjećale samo na travnjaku, već i u svečanoj loži Poljuda. Tadašnji izvršni predsjednik Dinama, Zdravko Mamić, od prvog je trenutka bio u središtu pozornosti. Tijekom cijelog susreta verbalno se sukobljavao s gledateljima, a na provokacije sa zapada odgovarao je pokazivanjem bosanskog grba.
Njegovo ponašanje eskaliralo je nakon jednog starta, kada je skočio i počeo žestoko prosvjedovati, raspirujući napetu atmosferu.
Kulminacija je uslijedila pred kraj utakmice, koju je Dinamo dobio 2:0. Nakon gola Alena Halilovića, Mamićeva proslava isprovocirala je gotovo sve prisutne, prelijevajući čašu strpljenja legendi Hajduka, preminulom Ivi Begi.
Poznat po hajdučkom srcu, Bego nije mogao tolerirati nepoštovanje te je fizički nasrnuo na Mamića. U loži je nastao opći metež, a veći sukob spriječili su ostali uzvanici i osiguranje.
Kaos koji je nastao zahtijevao je intervenciju specijalne policije. Mamića je do kraja utakmice čuvao kordon kako bi ga zaštitio od bijesnih gledatelja, no ni to nije spriječilo daljnje incidente.
Dok su ga policajci izvodili, 63-godišnji Rajko Buljan udario ga je šakom u glavu. Nakon utakmice, Zdravko Mamić završio je u policiji zbog remećenja javnog reda i mira, s njim su privedeni i Bego te Buljan. Poduzetnik Mijo Pašalić, koji se s Mamićem ranije verbalno sukobio, prošao je bez prijave.
Epilog se odigrao na Prekršajnom sudu u Splitu. Mamić i Bego pušteni su nedugo nakon privođenja. Mamić je proglašen krivim zbog remećenja javnog reda i mira te je kažnjen novčanom kaznom od otprilike 100 eura (tadašnjih 750 kuna). Ivi Begi izrečena je kazna od oko 50 eura (375 kuna), a obojici je u kaznu uračunat dan proveden u pritvoru.
