Naoružani napadači upali na molitvu pa počeli nasumično pucati po vjernicima: 'Troje je mrtvih, 15 osoba je oteto'

Naoružani napadači upali su tijekom noći na molitveno okupljanje u selu Ekerin u nigerijskoj saveznoj državi Kwara, ubili troje vjernika i oteli najmanje 15 osoba, priopćila je policija. Napad se dogodio u subotu navečer na molitvenom prostoru Ori-Oke Ajaiye, na periferiji sela u lokalnoj samoupravi Ekiti, gdje su se članovi crkve Ijo Ajaye Ati Igbala okupili na noćnom bdjenju koje je predvodio pastor Adebayo Abiodun.

Prema riječima glasnogovornice policije države Kwara Adetoun Ejire-Adeyemi, napadači su upali na posjed i počeli nasumično pucati po okupljenima. “Naoružani razbojnici ubili su tri osobe, dok su 15 drugih oteli i odveli u nepoznatom smjeru”, priopćila je policija, dodajući da je incident prijavljen u nedjelju.

NIGHT ATTACK: The Kwara State Police Command has confirmed that three worshippers lost their lives while 15 others were abducted after armed assailants attacked a prayer ground in Ori-Oke Ajaiye, Ekiti Local Government Area of the state during a night vigil.



Nakon dojave policija je pokrenula opsežnu potragu za otmičarima. Povjerenik policije Ojo Adekimi naredio je, kako navode, sveobuhvatnu taktičku i obavještajnu operaciju u koju su uključeni timovi s dronovima, mobilne policijske jedinice i obavještajne službe. "Ovo je barbarski i okrutan napad", kazao je, poručivši da će sigurnosne snage učiniti sve kako bi spasili taoce i priveli počinitelje. Policija je također pozvala stanovnike da ostanu oprezni i dostavljaju informacije koje bi mogle pomoći u istrazi i potrazi za napadačima.

Za napad još nitko nije preuzeo odgovornost, no lokalni mediji podsjećaju da u državi Kwara, uz kriminalne bande, djeluju i džihadisti. Dok je južni dio te savezne države posljednjih godina sve češće na udaru naoružanih bandi, sjeverna su područja suočena s islamističkim pobunjenicima koji otimaju civile i stvaraju uporišta u ruralnim krajevima.