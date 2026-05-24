Roditelji u strahu od 'kamikaza' u hrvatskom gradu: 'Ako zbog njih nešto bude mom djetetu, ne garantiram kako ću reagirati'

Električni romobili trebali su biti simbol modernog, brzog i ekološki prihvatljivog prijevoza. U Zaprešiću su, barem prema iskustvima brojnih građana, postali nešto sasvim drugo – izvor svakodnevnog straha na cestama, nogostupima i šetnicama.

U Vukovarskoj ulici u Zaprešiću, oko 10 sati ujutro, jedna je majka s malim djetetom u kolicima svjedočila prizoru koji joj je zaledio krv u žilama. Tri tinejdžera na električnim romobilima jurila su velikom brzinom u suprotnom smjeru ceste. Jedan automobil jedva ih je izbjegao, a samo nekoliko sekundi kasnije zamalo su se sudarili s dostavnim vozilom. „Problem nije u romobilima, nego u načinu na koji ih voze. Ako jednog dana zbog takve neodgovorne vožnje nešto bude mom djetetu, ne mogu garantirati kako ću reagirati“, napisala je u objavi na Facebooku, apelirajući na roditelje da razgovaraju s djecom prije nego što bude prekasno.

Njezina zabrinutost u Zaprešiću nije iznimka. Kada je novinarka Večernjeg lista u lokalnoj Facebook grupi pitala sugrađane za iskustva s električnim romobilima, nije očekivala toliku lavinu reakcija. U svega nekoliko sati zaredali su se deseci komentara roditelja, vozača i pješaka s istom porukom – grad se posljednjih mjeseci pretvara u poligon na kojem se romobili voze potpuno bez pravila i kontrole. Među komentarima ima svega; od ljutnje do rezignacije, no zajednički nazivnik svima je ozbiljna zabrinutost.

Među odgovorima su posebno odjeknula svjedočanstva ljudi koji svakodnevno prolaze šetnicama oko škola i samog centra grada. "Često imam bliske susrete s tim kamikazama", napisao je jedan stanovnik. Druga je sugrađanka upozorila kako je "čudo da do sada nitko od dječice nije stradao" na šetnici između Osnovne škole Ljudevita Gaja i Trga dr. Franje Tuđmana. Građani uglavnom opisuju djecu bez kaciga koja jure među pješacima, rade slalom između kolica i pasa te voze po nogostupima i cesti bez ikakvog opreza. "Jure k’o muhe bez glave", stoji u jednom od komentara, "po cesti, nogostupima i ne obaziru se ni na koga." Zanimljivo je da su se u raspravu uključili i sami vozači električnih romobila. Većina njih ne poriče problem – dapače, ističu da upravo zbog takvih neodgovornih pojedinaca raste netrpeljivost prema svima koji upotrebljavaju ovo prijevozno sredstvo.

Podaci Ministarstva unutarnjih poslova pokazuju da problem daleko nadilazi jedan grad. Tijekom prvih 11 mjeseci 2025. godine u Hrvatskoj je zabilježeno 619 prometnih nesreća u kojima su sudjelovala osobna prijevozna sredstva poput električnih romobila. To je povećanje od 61 posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije. Da zabrinutost građana nije samo pitanje dojma, pokazuju i podaci Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije za Ispostavu Zaprešić, koje je Večernji list dobio na uvid. U razdoblju od 1. siječnja 2025. do 20. svibnja 2026. evidentirano je ukupno 9559 nalaza hitne medicinske službe, a među njima i 20 slučajeva povezanih s ozljedama ili incidentima vezanima uz električne romobile. Od toga je čak 18 slučajeva zabilježeno tijekom 2025. godine, dok su dva slučaja evidentirana u prvih nekoliko mjeseci 2026.

Prema podacima hitne službe, u većini slučajeva radilo se o padovima s romobila ili ozljedama osoba koje su se nalazile na romobilu. U manjem broju slučajeva zabilježeni su sudari s osobnim automobilima ili drugim sudionicima u prometu. Iz pojedinih nalaza vidljivo je i da su među ozlijeđenima bile osobe mlađe životne dobi, što dodatno potvrđuje ono na što građani već mjesecima upozoravaju – da djeca i maloljetnici često sudjeluju u prometu bez dovoljno iskustva, zaštitne opreme i svijesti o opasnostima.

Liječnici su pritom evidentirali širok raspon ozljeda – od površinskih rana i nagnječenja do ozbiljnijih trauma. Najčešće su zabilježene ozljede glave i lica, rane na ekstremitetima, ozljede kuka, koljena, skočnog zgloba, lakta i podlaktice, kao i ozljede zuba. Većina slučajeva odnosila se na lakše ili umjerene ozljede, no među evidentiranima su i ozbiljniji incidenti: otvorene rane glave, sumnje na ozljede podlaktice, ozljede glave uz djelomičan gubitak sjećanja ili svijesti te ozljede nastale u sudaru s automobilom. Posebno zabrinjava podatak da je većina ozlijeđenih nakon intervencije hitne pomoći upućena na daljnju obradu u bolničke ustanove, dok je tek manji broj slučajeva završio preporukom za pregled kod izabranog liječnika.

Hrvatska je, inače, još 2022. zakonski definirala pravila za vozače električnih romobila. Vozači moraju imati najmanje 14 godina, nositi kacigu, ne smiju prevoziti druge osobe i moraju voziti biciklističkim stazama ili uz poseban oprez po površinama za pješake. Brzina je ograničena na 25 kilometara na sat. No građani Zaprešića za Večernji najčešće ponavljaju jednu te istu rečenica – da pravila postoje samo na papiru. Velik problem stvara i to što romobili nemaju registarske oznake ni čipove, zbog čega je vozače, pogotovo maloljetnike, gotovo nemoguće identificirati. Čak i ako romobilist naleti na pješaka i pobjegne s mjesta nesreće, policija nema odakle krenuti s istragom. Kako građani rezignirano primjećuju za naš portal: "Policija sigurno neće trčati za njima po šetnicama."

Grad Zaprešić nedavno je pokušao intervenirati postavljanjem znakova zabrane vožnje u pojedinim pješačkim zonama, a policija povremeno najavljuje preventivne akcije. Ipak, bez sustavne kontrole i kažnjavanja, ti znakovi malo znače onima koji pravila ionako ignoriraju. U potrazi za rješenjem i odgovorima o planu strožih kontrola, obratili smo se zaprešićkoj policiji i gradskoj upravi. Do zaključenja ovog teksta ni s jedne adrese nismo dobili odgovor. Upravo ta šutnja nadležnih institucija dodatno hrani frustraciju građana koji se s pravom pitaju – mora li se doista dogoditi tragedija da bi netko napokon uveo red na gradske ulice?