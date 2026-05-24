Za ljetnu sezonu planiraju se 62 turističke ambulante

Većina turista koji u ljetnoj sezoni posjećuju Hrvatsku ima europsku zdravstvenu iskaznicu, što znači da ljeti desetak milijuna turista ima jednaka prava na zdravstvenu zaštitu kao i hrvatski građani. U bilo kojoj ordinaciji obiteljske medicine mogu dobiti zdravstvenu pomoć za traume, akutne upalne i zarazne bolesti te slične neodgodive situacije.

– Za sva hitna stanja ide se na hitnu, bilo izvanbolničku ili bolnički prijam, a za akutna stanja u bilo koju ambulantu koja je ugovorena s HZZO-om. I oni koji nemaju europsku iskaznicu mogu također ići u te iste ambulante, ali im se tada pružena usluga naplaćuje – precizirala je Maja Grba Bujević, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, na kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu.

Zdravstvena mreža u Hrvatskoj dizajnirana je za četiri milijuna stanovnika pa u ljetnim mjesecima stenje pod pojačanim pritiskom dodatnih desetak milijuna. Mnogi pacijenti nisu hitni, a dolascima u hitnu službu, bilo bolničku ili izvanbolničku, opterećuju je, što može ugroziti zaista hitne pacijente kojima su život i vitalne funkcije ugroženi. Za razliku od hitnih pacijenata, akutni su pacijenti oni kojima naglo nastali simptomi ozbiljno narušavaju zdravlje, ali nisu neposredno životno ugroženi. Oni pomoć trebaju potražiti u ambulantama obiteljske medicine.

Pored tih stalnih ambulanti, od 2024. organiziraju se turističke ambulante, što je do tada bilo prepušteno pojedinim županijama pa je bilo nikako ili neujednačeno. Za ovo su ljeto planirane 62 turističke ambulante u 11 županija; lani je planirano 56 u devet županija, ali je zbog nedostatka kadra radilo 40 ambulanta. Problem je što za turističke ambulante mnogi ne znaju. Osim na stranici Ministarstva zdravstva, i to samo na hrvatskom jeziku, te na web-stranicama pojedinih domova zdravlja, ne mogu se naći informacije o turističkim ambulantama. Ne spominju se ni na web-stranicama Hrvatske turističke zajednice ni lokalnih turističkih zajednica, županija, gradova i općina. Anketa je pokazala da ni zdravstveni djelatnici nisu znali da postoje turističke ambulante u njihovim gradovima, a nisu bili informirani ni iznajmljivači ni hoteli.

– Tu treba napraviti puno više. Turističke ambulante moraju biti javno označene i dostupne, tako da svaki turist može znati gdje se može javiti ako ima temperaturu 40 i boli ga grlo – rekla je Grba Bujević. Poručila je lokalnim zajednicama da treba stvoriti bolje uvjete za zdravstvene radnike kako bi došli raditi turističku sezonu. Spomenula je pritom da jedna županija liječnika prije ljeta izbaci iz smještaja jer više mogu zaraditi na turistima. (Romana Kovačević Barišić) •